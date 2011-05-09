-UĞURLU'DAN MADENCİLER İÇİN KONSER ZONGULDAK (A.A) - 09.05.2011 - Piyanist Tuluyhan Uğurlu, TTK Karadon Müessese Müdürlüğünde 17 Mayıs 2010'da meydana gelen ve 30 işçinin yaşamını yitirdiği grizu faciasının yıl dönümünde konser verecek. Tuluyhan Uğurlu, 17 Mayıs Salı günü Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Salonu'nda vereceği konserde, müzik ve görüntülerle Türkiye'de madenciliği ve Zonguldak'ın maden hikayesini anlatacak. ''Yerin Altında Yaşayan Kahramanlar'' temasının işleneceği konserde, Tuluyhan Uğurlu'nun piyanosuna kavalda Murat Toraman, yaylı tambur ve elektro gitarda Uğur Varol, kemanda Doğukan Çokşeker eşlik edecek. Piyanist Uğurlu, yazılı açıklamasında, Zonguldak'ın kaderinin yerin altında taşıdığı madenle çizildiğini belirterek, şunları kaydetti: ''Türkiye'nin pek çok yerinde kömür bulunur, ama kömür bizim için her zaman Zonguldaklıdır. Ben her gün yerin metrelerce altına karanlık bir dünyaya inen ve orada alın teriyle ekmek parası için çalışan madencilere 'yerin altında yaşayan kahramanlar' diyorum. Ekmek parasını yerin altında çalışarak kazanan tüm kentler gibi Zonguldak da biraz küskün ve hüzünlüdür. Zonguldak, 21. yüzyılda o hüzünlü yapısını değiştirecek, bilimin ve kültürün ışığıyla aydınlanacaktır.''