Uğurlu öğrenciye TÜBİTAK'tan Gümüş Madalya

İZMİR, (DHA)-UĞUR Okulları Karşıyaka Örnekköy Kampüsü 11’inci sınıf öğrencisi Mehmet Hamza Erol, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen 25’nci Ulusal Bilim Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazandı.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 25’inci Ulusal Bilim Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazanan Uğurlu öğrenci Mehmet Hamza Erol, bilgisayar alanında elde ettiği başarı ile adından söz ettiriyor. Matematik dalı haricindeki ortaokul 8’inci sınıf ve lise son sınıf haricindeki lise öğrencilerini temel bilimlerde çalışmalar yapmaya özendirmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bu dallarda eğitim olanakları sağlayarak gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Ulusal Bilim Olimpiyatları’nda algoritmik ve matematiksel problemler karşısında öğrencilerin çözüm üretmeleri bekleniyor.

Bu kapsamda Eylül ayından itibaren TÜBİTAK tarafından düzenlenen yaz ve kış kamplarına katılarak sınavlarda başarı elden Mehmet Hamza Erol, 28 Ocak’ta Antalya’da düzenlenen tören ile madalyasını aldı.

Bilgisayar Olimpiyatları’nda yöneltilen algoritmik ve matematiksel problemlere, öncelikle algoritmik olarak çözüm üretiliyor, daha sonra problemin çözülmesinde gerekli işlemler kodlama aracılığı ile bilgisayara yaptırılıyor. C ve C++ kodlama dillerinin hızı nedeni ile özellikle tercih edildiği Bilgisayar Olimpiyatları’nda, ilk aşama sınavı genellikle ilkbahar sonuna doğru yapılıyor.

TÜBİTAK\'IN KIŞ OLİMPİYATLARINA ÇAĞRILDI

Birinci aşama sınavını geçen öğrenciler sonbahara doğru 15 günlük yaz kampına davet ediliyor. Yaz kampına davet edilen öğrenciler, yıl sonuna doğru düzenlenen ulusal şampiyonada derecelerine göre madalya ile ödüllendiriliyor ve kış kampına davet ediliyor. Kış kampına davet edilenler Nisan ayı civarında Milli Takım seçme sınavına giriyor ve bu sınavda başarılı olan 4 kişiye Türk Milli Takımı’nı, TÜBİTAK’ın gönderdiği uluslararası yarışmalarda temsil etme hakkı tanınıyor. Gümüş madalya almaya hak kazanan öğrenci Erol da davet edildiği kış kampından sonra yapılacak Milli Takım seçme sınavını kazanarak Milli Takım’da ülkesini temsil etmeyi istiyor.

“DİSİPLİNLİ BİR ŞEKİLDE VE PROGRAM OLUŞTURARAK ÇALIŞTIM”

Özellikle matematiğe olan ilgisi nedeniyle matematikle bağlantılı olan Bilgisayar Olimpiyatı için çalışmalara 9’uncu sınıfta başladığını belirten Uğur Okulları Karşıyaka Örnekköy Kampüsü öğrencisi Mehmet Hamza Erol şöyle konuştu:

“Çalışmanın başlangıcında C programlama dili ile basit şekilde algoritmik ve matematiksel problemleri kodlama ve Bilgisayar Olimpiyatı müfredatındaki matematik (Kombinatorik) konuları üzerinde yoğunlaştım. Düzenli olarak kendimi geliştirici farklı problemler çözerek deneyim kazandım. Deneyim kazandıkça daha zor ve daha karmaşık soru türlerini çözmeye başladım. Aynı doğrultuda C++ dilini de öğrenerek Bilgisayar Olimpiyatları’na girme kapasitesine eriştim. Bunların yanı sıra kodlama üzerine 2017 ve 2018 yıllarında proje çalışmalarında bulundum, C/C++ programlama dillerinin yanı sıra Java programlama dilini de öğrendim.

PROJESİ ULUSLARARASI BİR DERGİDE BİLİMSEL MAKALE OLARAK YAYINLANDI

Geçen yıl hazırladığım proje bilimsel makale olarak The Institute of Electricaland Electronics Engineers (IEEE), (Elektrik Elektronik Mühendisleri Dünyası Enstitüsü)’te de yayınlandı. Olimpiyat çalışmalarımın tüm aşamalarında disiplinli bir şekilde, bir program oluşturarak, bilinçli ve severek çalıştım. Bilgisayar Olimpiyatı zorlu ve zaman alıcı bir süreç olduğu için sabırlı olunması, matematiksel ve algoritmik yöntemlerin iyice mantığa oturtulması, yarışmacı ruha sahip olunması ve en önemlisi severek yapılması gerekiyor. Çünkü sorular uzun düşünme gerektiriyor, çözümü zaman alıyor ve yükseköğretim müfredatından konular içeriyor.”

“HEDEFİM MİLLİ TAKIM’A GİRMEK”

Bilgisayar Olimpiyatları’nın kişisel kazanım olarak sabır, disiplin, mantıksal yaklaşım, farklı açılardan düşünme kabiliyeti kazandırdığına dikkat çeken Erol; “Bugüne kadar yerel, ulusal ve uluslararası bilgisayar olimpiyatlarında farklı madalyalar kazandım. Hedefim, Bilgisayar Olimpiyatı Milli Takımı’na girmek ve ülkemi Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatları (IOI) 2018 ve 2019’da başarı ile temsil etmek. Olimpiyat ve proje çalışmalarımda okul müdürümüz Orkun Karapostal’ın, idari kadromuzun, öğretmenlerim ve arkadaşlarımın destek, moral ve katkıları çok etkili oldu” şeklinde konuştu.

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