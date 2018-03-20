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Eğitim

Uğurlu öğrenciler, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda birinci oldu

İZMİR, (DHA)- UĞUR Okulları Gaziemir Kampüsü öğrencileri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen 49'uncu Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda birinci oldu

20 Mart 2018 14:01

İZMİR, (DHA)- UĞUR Okulları Gaziemir Kampüsü öğrencileri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen 49\'uncu Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda birinci oldu.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışma, lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Kodlama, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı alanlarında yapılıyor.

\"GENÇLİĞİN YENİ FENOMENİ INSTAGRAM\'IN AKADEMİK ERTELEMEYE ETKİSİ\"

Yarışmada bu yıl Uğur Okulları Gaziemir Kampüsü 9\'uncu sınıf öğrencileri Zeynep Candan ve Deniz Çamlıkaya, okulun Felsefe Grubu Öğretmeni Burçin Gürkan danışmanlığında hazırladıkları“Gençliğin Yeni Fenomeni Instagram’ın Akademik Ertelemeye Etkisi” konulu, psikoloji alanındaki projeleri ile bölge birincisi oldular. Öğrenciler bu proje ile Instagram’ın öğrencilerin ders çalışma saatleri ve verimliliği üzerindeki etkilerini araştırdı, yaptıkları anketleri çeşitli istatistik programları ile analiz ederek sonuçlarını araştırmalarına ekledi. Aynı zamanda kamuoyunda bir bilinç oluşturabilmek adına, projeden bağımsız olarakhem elde ettikleri sonuçları paylaştıkları hem de bilgilendirici konuşmalara yer verdikleri veli Seminerlerini de okullarında düzenledi.

16 bin projenin başvurduğu 49\'uncu Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda Psikoloji alanında yaklaşık 890 proje yarıştı. 3 gün boyunca, projelerini jüri karşısında savunan ve hazırlık aşamalarını, proje amacını ve gelişim süreçlerini anlatan Uğurlu öğrenciler bölge birincisi olarak finale kaldı.

Projelerine çok güvendiğini dile getiren Uğurlu öğrenci Zeynep Candan, “İleride Psikoloji okumayı düşünen biri olarak böyle bir projede başarı elde etmiş olduğumuz için gururluyum. Biz gençler için sosyal medya çok önemli bir araç. Bu nedenle ülkemize katkı sağlayacağını düşünüyorum.” dedi.  Öğrenci Deniz Çamlıkaya ise, “Bu kadar büyük bir yarışmada, böyle bir derece aldığımız için çok mutluyum. Bu çalışmaları ve sonuçları kendi akranlarımla paylaşmak istiyorum. Bu sayede sosyal medya araçlarını daha sağlıklı kullanabilmeleri konusunda yardımcı olabileceğimiz düşünüyorum\" dedi.

Öğrenciler, finalde de başarı elde edip uluslararası yarışmalarda ülkelerini temsil edebilmeyi hedefliyor.

(FOTOĞRAF)

 

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