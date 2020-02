Uğurlu öğrenciler bilinçli tüketim için yola çıktı

İZMİR, (DHA)- ÜRETİM kontrolünü yerinde görmek, bilinçli tüketim ve kaliteli ürün alımını deneyimlemek ve bilinçli tüketimin gerekliliği konusunda çevrelerini de bilinçlendirmek amacıyla yola çıkan Uğur Okulları Gaziemir Kampüsü öğrencileri, TSE İzmir Laboratuvarı’nı ziyaret etti.

Çiğli\'deki yerleşkesinde iki özel laboratuvarı ile faaliyetlerine devam eden TSE Bölge Koordinatörlüğü’nü ziyaret eden STEM Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencileri standartların hazırlanışı ve deney laboratuvarındaki süreçleri deneyimledi. İlk ve ortaokulu öğrencilerinden oluşan gruba, eğitim salonunda TSE hakkında tanıtım filmini izletildikten sonra standartların hazırlanışı, deney laboratuvarlarının özellikleri, bilinçli tüketimin gerekliliği hakkında bilgi verildi.

Kullandıkları her türlü ürünün üzerinde TSE markasını aramaları konusunda bilgilendirilen öğrenciler, örnek ürünlerin üzerinde incelemeler yaptılar. Ürün standartların numaralandırılarak isimlendirildiğini öğrenen öğrencilere, TS 1 numaralı standardın Türk Bayrağı ve kumaşı olduğu vurgulanarak, bayrak hediye edildi.



Öğrenciler, İzmir EX Laboratuvarı’nı inceleyip, gerçekleştirilen deneyler hakkında laboratuvar teknik şeflerinden de bilgi aldı. TSE\'nin en önemli laboratuvarlarından EX Laboratuvarı ziyaretleri sırasında öğrenciler, inşaat malzemelerinin dayanım testlerini gözlemledi. İnşaat demirlerine yapılan çekme deneyi ile kaplama malzemeler için uygulanan yangın dayanımı testleri öğrencilerin ilgisini çekti.