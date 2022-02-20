4-0'lık Alanyaspor galibiyetini değerlendiren Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, "Şampiyonluğa gidiyoruz" dedi.

Alanyaspor maçını değerlendiren Uğurcan Çakır, "Güzel bir istatistik yakaladım ancak önemli olan takımın kazanması. Alanya gibi zor deplasmanda iyi oynadık ve kazandık. Alanyaspor'un bir sistemi var, çok da iyi bir hocası var ama Abdullah Hoca bize yapmamız gereken her şeyi tek tek anlattı" dedi.

Şampiyonluk için umutlu konuşan başarılı file bekçisi, "Şampiyonluğa gidiyoruz. Bu zor deplasmanda kazanmak çok önemliydi. Öz güvenimiz, moralimiz, her şeyimiz yerinde. İnşallah sezon sonunu şampiyonlukla bitiririz" ifadelerini kullandı.

67. dakikada kurtardığı penaltı ve oyundan çıkışıyla ilgili olarak ise Uğurcan Çakır, "Penaltıda top, dizime çok sert geldi. Ondan dolayı çok zorlamak istemedim, oyundan çıktım" açıklamasını yaptı.