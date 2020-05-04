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Spor

Uğurcan Çakır için Liverpool iddiası

04 Mayıs 2020 10:17

İngiliz medyası, Trabzon kalecisi Uğurcan Çakır'ın önümüzdeki sezon Liverpool forması giyeceğini iddia etti.

İngiltere'de bir haber portalı, Liverpool'un, Alisson Becker'in yedeği olarak Uğurcan'ı kadrosuna dahil etmek istediğini ve İngiliz ekibinin en büyük hedefinin Trabzonsporlu kaleci olduğunu yazdı.

Alınan bilgilere göre Trabzonspor, genç file bekçisini 20 milyon Euro'nun altında bir rakama bırakmayacak.

İngiltere'deki bahis şirketleri de bu transfer için oran açtı. Uğurcan'ın Liverpool forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

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