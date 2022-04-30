Uğurcan Çakır: 2010-11 sezonunda yaşananlardan dolayı üzüntüden ağlamıştık, bugün de mutluluktan ağlıyoruz

2-2 sona eren Antalyaspor maçında bir penaltı kurtaran Uğurcan Çakır, "Söyleyecek bir şey yok. Çok mutluyuz, gururluyuz. 2010-11 sezonunda yaşananlardan dolayı üzüntüden ağlamıştık, bugün de mutluluktan ağlıyoruz. Bu şehrin çocukları olarak çok gururluyuz. Tüm taraftarlarımıza armağan olsun" dedi.

Antalyaspor karşısında penaltı kurtarmasıyla ilgili olarak "Kurtarma nedenini inanmışlığa bağlıyorum. Şampiyon olacağımıza ben inanmıştım. Sezon başından beri inanmıştık. Arkadaşlarım bana çok yardımcı oldu. Penaltıyı kurtardım, inanılmaz bir his. Orada maçı koparabileceğimize inamıştım. Taraftarlara armağan olsun. Doya doya kutlasınlar" dedi.

Uğurcan Çakır maçla ilgili olarak sosyal medya hesabından, "Kazım Koyuncu'ya, Dozer Cemil'e, selam olsun Özkan Sümer'e. Selam olsun son parasıyla deplasmana gidenlere. Selam olsun bordo-mavi uğruna can verenlere. Selam olsun Trabzon'u,Trabzonspor'u görmeden sevenlere. Şampiyonuz Eren'im, selam olsun." paylaşımında bulundu.

"Çok iyi bir takım ve aile olduk"

Dorukhan Toköz, Trabzonspor'a kısa sürede adapte olduğunu söylerken, "Sağolsunlar Abdülkadir ve Uğurcan Milli Takım'dan da arkadaşlarım. Buraya adapte olmamda bana çok yardımcı oldular. Uğurcan bu maçta penaltı kurtardı ama bizim tüm çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Kulüp personelimiz, malzemelerimiz, masörümüz, fizyoterapistimiz, garson abilerimiz, aşçılar. Allah hepsinden razı olsun. Hepsi bize çok iyi baktılar. Hepsinin en az bizim kadar emeği var. En az bizim kadar çalıştılar. Biz çok iyi bir takım ve aile olduk. Hocalarımız çok iyi. Hep birlikte bugün bitirdik" diye konuştu.

"Çocukluk hayalimizdi"

Abdülkadir Ömür duygularına hakim olamazken, "Uğurcan ile de tüm röportajlarımızda söylediğimiz bir şey vardı, 'Hayalimiz Trabzonspor'u şampiyon yapmak' diye. 2010-11 sezonunda ağlamıştım. Söz vermiştik Trabzon'u şampiyon yapacağız diye. Trabzon'la şampiyon olmak herkese nasip olmaz. Mutluyuz, gururluyuz" açıklamasını yaptı.

"Maç öncesi soyunma odasında Dorukhan'a -şampiyon olursak dokunmayın ağlarım- dedim" diyen Abdülkadir Ömür, "Ancak dokunmasına gerek kalmadı, maç biter bitmez ağladım" sözleriyle yaşadığı duygusal durumu dile getirdi.

Fraport TAV Antalyaspor maçında gecenin ilk golünü kaydeden Andreas Cornelius ise "Tarif edilmesi zor harika duygular bunlar. Sezonun başında da kendimize şampiyon olacağımızı söylemiştik. Çok mutluyuz." dedi.