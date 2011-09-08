Uğurböceğinin uğursuzluğu

T24 - Uğurböcekleri “uğurlu” olarak nitelendirildikleri için insanlar tarafından diğer böceklere gösterilen kötü muameleye maruz kalmıyor. Ancak son yıllarda sayıları hızla artan “Asya uğurböcekleri” Avrupalılar tarafından artık hiç hoş karşılanmıyor. 2000’li yılların başından beri git gide çoğalan uğurböcekleri, ekosistemi ve şarapçılığı tehdit ediyor.



Bilimsel adı ‘Harmonia axyridis’ olan Asya uğurböcekleri, ilk olarak Almanya’da ve Belçika’da 2000’lerin başında çoğalmaya başladı. 2003’ten beri Fransa’nın kuzeyinde de sıkça rastlanan bu tür, durmaksızın yayılmaya devam ediyor.



Bugün 20’yi aşkın Avrupa ülkesini istila etmiş olan böceklerin yayılma eğiliminin önüne nasıl geçileceği bilinmiyor.







Bir duvrda yüzlercesi





Boyu 6 mm’yi geçen ve çeşitli renkleri bulunan ‘Harmonia axyridis’lerin çoğalmasının Avrupalılarda yarattığı endişe yersiz değil.



Yerli uğurböceklerinin yumurta ve larvalarını yiyen Asya uğurböcekleri, yerli türün soyunu tükenme noktasına getirebilir. Bu da ekolojik dengenin bozulması anlamına geliyor.





Asyalı türün bir diğer kötü özelliği de evlerin dış duvarlarını kaplamaları. Kimi zaman bir duvar üstünde yüzlercesini görmek mümkün. Bu büyük gruplar, hem duvarları lekeliyor, hem de boğucu bir koku salıyor.





Şarap üreticileri de şikayetçi





‘Harmonia axyridis’ler ayrıca, bağlara dadanıyor. Böcekler, hasada karışmaları durumunda, üretilen şarabın tadını bozuyor. Sadece bir tanesi bile, bir kilo üzümü mahvetmeye yetiyor.

Asya uğurböceklerinin çiçekbitleriyle savaşması için yıllar önce Avrupa’ya getirildiği öne sürülüyor.