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Uğur Yücel'e sette haciz

Uğur Yücel, Tek Factoring Şirketi'nden aldığı ileri sürülen 200 bin TL'yi ödeyemeyince icralık oldu.

14 Ocak 2009 02:00

Uğur Yücel, Tek Factoring Şirketi'nden aldığı ileri sürülen 200 bin TL'yi ödeyemeyince icralık oldu.

İcra Müdürlüğü geçen Mart’ta sanatçının Levent’te bulunan villasındaki eşyalara el koydu.
İcra memurları geçen Cumartesi de Emirgan’daki “Canım Ailem” dizisinin setine gitti. Gelenlerin niyetini anlayan Yücel, sinirlenerek “Bir daha sete gelmeyin lan” diyerek icra dosyasını heyete fırlattı.

Alacaklının avukatı “Lütfen lanlı lunlu konuşmayın” karşılığını verdi. Alacaklının talebi üzerine dizi setinde haciz işlemleri gerçekleştirilmedi.

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