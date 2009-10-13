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Yaşam

Uğur Yücel'den 'karşılıksız çek'

Usta oyuncu Uğur Yücel, karşılıksız çek nedeniyle hapis cezasına çarptırıldığını öğrendiği günün ertesinde ABD’ye uçtu.

13 Ekim 2009 03:00

Başı dertten bir türlü kurtulmayan usta oyuncu Uğur Yücel, karşılıksız çek nedeniyle hapis cezasına çarptırıldığını öğrendiği günün ertesinde ABD’ye uçtu.

Borcu nedeniyle bir süre önce rol aldığı dizinin setine haciz gelen Uğur Yücel, sabah saat 10.20’de THY’nin TK-1 sefer sayılı uçağı ile İstanbul’dan New York’a uçtu. Elinde tek bir çantası ile Atatürk Havalimanı’na gelen ve THY’nin ABD’ye yeni uçmaya başlayan Boeing-777 tipi uçağının First Class’ın da uçan Uğur Yücel için, son olarak karşılıksız çek nedeniyle para cezası verildi. 97 bin lira tutan bu cezayı yatırmazsa Yücel’in cezaevine gireceği öğrenildi.THY yetkilileri Uğur Yücel’in daha önceki uçuşlarından biriktirdiği millerle First Class uçtuğunu söylediler.

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı olmadığı için pasaport kontrolünde bir sıkıntı yaşamayan ünlü sanatçının uğurlamaya gelen bir yakınının da olmadığı öğrenildi.

Daha önce Tek Faktoring A.Ş.’ye olan borcu nedeniyle icralık hale gelen ünlü oyuncunun kendilerine verdiği 97 bin TL’lik çekin karşılıksız çıktığını öne süren şirket yetkilileri, mahkemeye başvurmuştu. Şişli 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Yücel, çek miktarı kadar para cezasına çarptırıldı. Oyuncu, para cezasını ödemediği takdirde hapis cezasına çarptırılacak.Bu kararla hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Yücel’e ikinci kötü haber de geldi. Verilen para cezasının taksitlendirilemeyeceğine hükmeden mahkeme, oyuncunun 1 yıl süreyle bankalarda hesap açmasına da yasak getirdi.

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