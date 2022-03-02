Uğur Yücel ve Haluk Bilginer aynı dizide: Netflix’in yeni yerli dizisi Uysallar’ın tanıtımı yayınlandı

Netflix’in yeni yerli dizisi ‘Uysallar‘ın tanıtımı yayınlandı. Yönetmenliğini Onur Saylak'ın üstlendiği Uysallar'da Haluk Bilginer ve Uğur Yücel başrollerde bulunuyor.

30 Mart’ta gösterilecek dizinin oyuncu kadrosunda Öner Erkan, Uğur Yücel, Haluk Bilginer, Songül Öden ve İbrahim Selim yer alıyor.

Uysallar; 2020 yılında çarpık kentsel dönüşümlü İstanbul’un keşfedilmemiş sokaklarında ve yükselmeye devam eden plaza, rezidanslarında geçen, üst orta sınıf mimar Oktay Uysal’ın ve onun geniş sayılabilecek ailesinin kim olduğunu sorgulama ve uyanış hikayesine odaklanıyor. Uysal ailesi ideal bir aile gibi gözükse de her birinin birbirinden gizlediği ikili hayatları vardır. Aile üyeleri birbirlerinden habersiz, hayal ettikleri hayatları yaşarken, onların trajik, komik ve karanlık yanları ele alınıyor.