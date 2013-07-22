T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Uğur Yücel, Sırbistan'da ödül aldı

Uğur Yücel'in yönetmenliğini yaptığı 'Soğuk' adlı film, Paliç Avrupa Filmleri Festivali'nde 'En İyi Film' seçildi

22 Temmuz 2013 15:43

Sırbistan'da bu yıl 20.si düzenlenen Paliç Avrupa Filmleri Festivali, 3-19 Temmuz tarihleri arasında gösterildi. Festival'de, Uğur Yücel'in yönettiği, başrollerinde Şebnem Bozoklu, Ezgi Mola ve Cenk Alibeyoğlu’nun oynadığı ‘Soğuk’, Parallels and Encounters bölümünün en iyi filmi seçildi. 
 
radikal.com.tr'deki habere göre, Bu yıl 20.inci yılını kutlayan festival, her yıl bir ülke sinemasıyla ilgili özel bir bölüm düzenliyor. Bu yıl da ‘Türkiye Sineması’ üzerine bir bölüm düzenlenen festivalde Uğur Yücel’in yönettiği ‘Soğuk’ bu yıl ödül sahibi oldu. Filmin başrolündeki Cenk Alibeyoğlu’nun amatör bir oyuncu olması izleyicilerin büyük ilgisini topladı. Irena Biliç, Carmen Gray ve Kristina Dukoviç’ten oluşan jüri, gerekçeli kararında “Türkiye’deki insan ilişkilerini, çok katmanlı, şiirsel ve cesur bir üslupla anlatan; iyi oyunculuk ve etkileyici sinematografisi ile göz dolduran filmi” ödüle değer bulduklarını açıkladı. 
 
Paliç Avrupa Filmleri Festivali’nde bu yıldan itibaren Seyfi Teoman’ın anısına bir özel ödül verilmeye başlandı. İlk ya da ikinci filmini çeken yönetmenlere verilen bu ödülü Finlandiya’dan Open Up to Me kazandı. Seyfi Teoman’ın yapımcılığını üstlendiği ‘Tepenin Ardı’, geçen yıl Palic’te büyük ödüle layık görülmüştü. 
 
Paliç’te bu yıl Ankara Sinema Derneği tarafından organize edilen Yeni Türkiye Sineması bölümünde Ali Aydın’ın Küf, Zeki Demirkubuz’un Yeraltı, Seyfi Teoman’ın Bizim Büyük Çaresizliğimiz, Yeşim Ustaoğlu’nun Araf, Reha Erdem’in Jin, Onur Ünlü’nün Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi ve Tolga Örnek’in Kaybedenler Kulübü filmleri gösterildi. Ali Aydın, Zeki Demirkubuz ve Onur Ünlü festivalin konukları arasındaydı. 
 
Nurgül Yeşilçay’ın ana yarışma jürisinde yer aldığı ve Onur Ünlü’nün ‘Sen Aydınlatırsın Geceyi’ filmi ile yarıştığı festivalde En İyi Film ödülü Alex van Warmerdam’ın ‘Borgman’ filmine gitti. En İyi Yönetmen ödülünü Tudor Giurgiu ‘Of Snails and Men’ filmi ile alırken Özel Mansiyon ‘In the Name of...’ filmindeki performansıyla oyuncu Andrzej Chyra’ya verildi.

ETİKETLER

soğukuğur yücelfestivalödül

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24