Uğur Yücel, Sırbistan'da ödül aldı

Sırbistan'da bu yıl 20.si düzenlenen Paliç Avrupa Filmleri Festivali, 3-19 Temmuz tarihleri arasında gösterildi. Festival'de, Uğur Yücel'in yönettiği, başrollerinde Şebnem Bozoklu, Ezgi Mola ve Cenk Alibeyoğlu’nun oynadığı ‘Soğuk’, Parallels and Encounters bölümünün en iyi filmi seçildi.

radikal.com.tr'deki habere göre, Bu yıl 20.inci yılını kutlayan festival, her yıl bir ülke sinemasıyla ilgili özel bir bölüm düzenliyor. Bu yıl da ‘Türkiye Sineması’ üzerine bir bölüm düzenlenen festivalde Uğur Yücel’in yönettiği ‘Soğuk’ bu yıl ödül sahibi oldu. Filmin başrolündeki Cenk Alibeyoğlu’nun amatör bir oyuncu olması izleyicilerin büyük ilgisini topladı. Irena Biliç, Carmen Gray ve Kristina Dukoviç’ten oluşan jüri, gerekçeli kararında “Türkiye’deki insan ilişkilerini, çok katmanlı, şiirsel ve cesur bir üslupla anlatan; iyi oyunculuk ve etkileyici sinematografisi ile göz dolduran filmi” ödüle değer bulduklarını açıkladı.

Paliç Avrupa Filmleri Festivali’nde bu yıldan itibaren Seyfi Teoman’ın anısına bir özel ödül verilmeye başlandı. İlk ya da ikinci filmini çeken yönetmenlere verilen bu ödülü Finlandiya’dan Open Up to Me kazandı. Seyfi Teoman’ın yapımcılığını üstlendiği ‘Tepenin Ardı’, geçen yıl Palic’te büyük ödüle layık görülmüştü.

Paliç’te bu yıl Ankara Sinema Derneği tarafından organize edilen Yeni Türkiye Sineması bölümünde Ali Aydın’ın Küf, Zeki Demirkubuz’un Yeraltı, Seyfi Teoman’ın Bizim Büyük Çaresizliğimiz, Yeşim Ustaoğlu’nun Araf, Reha Erdem’in Jin, Onur Ünlü’nün Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi ve Tolga Örnek’in Kaybedenler Kulübü filmleri gösterildi. Ali Aydın, Zeki Demirkubuz ve Onur Ünlü festivalin konukları arasındaydı.

Nurgül Yeşilçay’ın ana yarışma jürisinde yer aldığı ve Onur Ünlü’nün ‘Sen Aydınlatırsın Geceyi’ filmi ile yarıştığı festivalde En İyi Film ödülü Alex van Warmerdam’ın ‘Borgman’ filmine gitti. En İyi Yönetmen ödülünü Tudor Giurgiu ‘Of Snails and Men’ filmi ile alırken Özel Mansiyon ‘In the Name of...’ filmindeki performansıyla oyuncu Andrzej Chyra’ya verildi.