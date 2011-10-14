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Yaşam

Uğur Yücel: Sahte vekaletname ile evimi kaybettim

Uğur Yücel'in icralık olan villasını geri almak için açtığı dava sürüyor...

14 Ekim 2011 03:00

T24 - Uğur Yücel'in icralık olan villasını geri almak için açtığı dava sürüyor...
 

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık avukat Münir Mustafa Tuna ile müşteki Uğur Yücel katıldı. Uğur Yücel ifadesinde, İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne tapu iptali ve tescil davası açtıklarını, davalının İbrahim Akıskalı olduğunu söyledi.


Davalı avukatı olarak bir sene davaya kimsenin girmediğini belirten Yücel, "2008’de duruşmaya katılıyorlar. Avukat Mustafa Münir Tuna davayı takip ediyor. İbrahim Akıskalı, 2006 ekim ayında yurtdışına kaçmıştır. Avukat yurtdışına kaçan birinden nasıl oluyor da vekaletname alıyor? Kaçmış olan bir insan bu vekaleti nereden veriyor? Üstelik noter huzurunda vekalet alınmış. Dava aleyhime sonuçlandı. Oysa vekaletnamedeki imzanın sahte olduğunu anladık. İbrahim Akıskalı adına kimin imza attığını bilmiyorum. Bu sahte vekaletnameyle birkaç milyon dolarlık evimi kaybettim. Benim canım yandı. Bu usulsüz işi kim yaptıysa şikayetçiyim" dedi.


DHA'nın haberine göre; Mahkeme Heyeti, aynı konu hakkında vekaletnameyi veren Beyoğlu 7. Noter Katibi Nevin Hamamcı hakkında daha önce Beyoğlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldığını belirterek, dosyanın şu an İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi olarak değişen bu mahkemenin dosyası ile birleştirilmesine karar verdi.



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