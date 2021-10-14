Uğur Tekstil, sendikaya üye oldukları için işten attığı 300 işçiyi geri alacak

Şanlıurfa’da DİSK Tekstil'in yetki almasının ardından Kod-18 (İşin sona ermesi) ile 300 işçinin işten atıldığı Uğur Tekstil’de anlaşma sağlandı. İşçiler geri alınacak, toplu iş sözleşmesi yapılacak.

Şanlıurfa’da faaliyet gösteren Uğur Tekstil, DİSK Tekstil’e üye oldukları için 300 çalışanın işine Kod-18 (İşin sona ermesi) ile son vermişti.

DİSK Tekstil Gaziantep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen 300 işçinin sendikal taleplerinin kabul edildiğini açıkladı.

Bianet'te yer alan habere göre, sözlü olarak yapılan anlaşma sonucuna göre, işten çıkarılan tüm işçiler Ekim sonunda yeniden işbaşı yaptırılacak. İşveren sendikasının almış olduğu yetkiye yaptığı itirazı geri çekerek toplu iş sözleşmesi sürecini başlatılacak.

Ayrıca işveren tarafından yönetim kadrosunun da yenileneceği belirtildi. Duyuruyu sendikanın Antep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen “Bugün Uğur Tekstil patronu ve sendikamız arasında yapılan ikinci görüşmede; fabrikanın bu ayın sonuna kadar açılması, bütün işçilerin işe geri alınması ve sendikayla toplu sözleşme görüşmelerinin başlaması konusunda anlaşma sağlandı. Yaşasın birlik, mücadele, dayanışma!” sözleriyle yaptı.