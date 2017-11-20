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Ekonomi

Uğur Soğutma sayım nedeniyle 9 gün kapalı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansman sağladığı iddiasıyla kayyum atanan kuruluşlardan Uğur Soğutma A

20 Kasım 2017 20:09

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) finansman sağladığı iddiasıyla kayyum atanan kuruluşlardan Uğur Soğutma A.Ş.\'de, 9 günlük sayım nedeniyle mal kabul ve çıkışı kapatıldı, işçilere ücretsiz izin verildi.
FETÖ/PDY\'ye finansman sağladığı iddiasıyla Uğur Soğutma A.Ş.\'ye 2 Ekim\'de TMSF tarafından gönderilen kayyum heyeti, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Şirketin satın alma grup yöneticisi tarafından tedarikçilerine gönderilen e-postada, 9 günlük sayım nedeniyle firmaya gönderilen malzemelerin de alınmayarak iade edileceği belirtildi. Sayımda görevlendirilecek personel hariç tüm çalışanların 25 Kasım-3 Aralık arasında ücretsiz 9 gün boyunca izne çıkarılacağı öğrenildi. Kayyum heyetinin, Uğur Grubu bünyesindeki firmalarda sayımlar yaparak işleyişi rahatlatacağı belirtildi.

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