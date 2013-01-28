Uğur Polat: DT'den aldığım cezaları çerçeveletip astım

Tiyatro ve sinema sanatçısı Uğur Polat, Devlet Tiyatrosu'ndan aldığı cezaları çerçeveletip duvara astığını söyledi. Polat, aldığı cezaların "adece konuşma, söyleme, itiraz etme, muhalefet etme cezaları" olduğunu belirtti.

Radikal gazetesinin Hayat ekinden İpek İzci'nin sorularını yanıtlayan Uğur Polat, konuştuğu, itiraz ettiği için Devlet Tiyatrosu'ndan çok fazla ceza aldığını belirtti. Polat, "DT’den aldığım cezaları çerçeveletip astım duvarıma. Onlar tarihe geçtiler yani. Disiplinsizlik cezaları falan da değil, sadece konuşma, söyleme, itiraz etme, muhalefet etme cezaları" dedi.

Polat sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yalnız kaldığınızı da hissediyorsunuz, geriye dönüp baktığınızda yola çıktığınız kimsenin arkanızda olmadığını görüyorsunuz, o zaman ideal falan kalmıyor adamda. Tek başıma ne yapacağım? Sadece DT’de değil, hayatta da böyle bu. Bir yerde size destek verenler yavaş yavaş yok oluyorlar, başka şeylere kanalize oluyorlar, sizi yalnız bırakıyorlar. İlişkilerde de öyle, belli bir ideal uğruna yola çıkıyorsunuz. Sonra yanılıyorsunuz, yanıldığınızı görüyorsunuz. Tabii bu her zaman olacak, hayatın doğasında var. Ama ben istiyorum ki hep beraber kurtulalım şu işten, hep beraber zıplayalım, sıçrayalım, olmuyor. Yanında kimse yokken de bir iş olmuyor, tek başına kalınca küsüyorsun hayata işte böyle. Devlet memuru statüsünde olduğumuzdan maaş kesme, kademe durdurma cezası ya da hiç kimsenin oynamak ya da yönetmek istemediği oyunlarda zorla oynatılmak gibi şeyler…"