Uğur Okulları'ndan İngilizce öğretmenlerine “Farklılaştırılmış Öğretim” semineri

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karşıyaka ilçesindeki Uğur Okulları Karşıyaka Örnekköy Kampüsü\'nde, hizmet içi eğitim kapsamında ilçedeki tüm İngilizce öğretmenlerine farklılaştırılmış öğretim uygulamaları hakkında eğitim verildi.

İzmir\'deki Uğur Okulları Karşıyaka Örnekköy Kampüsü\'nde devlet okullarının öğretmenlerine yönelik İngilizce konferansı gerçekleştirildi. Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği kapsamında İngilizce öğretmenlerine farklılaştırılmış öğretim uygulamaları hakkında bilgi verdiklerini dile getiren Uğur Okulları Karşıyaka Örnekköy Kampüsü Müdürü Orkun Karapostal, Karşıyaka ilçesinde görev yapan 225 İngilizce öğretmeninin bu eğitimden faydalandığını belirtti. Bu yıl Uğur Okulları Karşıyaka Örnekköy Kampüsü olarak ilçedeki okul müdürleri, rehber öğretmenleri ve özel eğitim öğretmenlerine farklı eğitimler verdiklerini belirten Karapostal, şimdi de İngilizce öğretmenlerini ağırladıklarını söyleyerek, \"Biz Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak bilginin paylaşıldıkça değerleneceğini düşünüyoruz. İngilizce öğretmenlerine farklılaştırılmış eğitim kapsamında hizmet içi eğitim veriyoruz\" dedi. Her okulda farklı seviyelerde öğrencilerin yabancı dil eğitimi aldıklarını anlatan Karapostal, \"Öğrencilerimizden bazıları devlet okulunda bazıları özel okulda bazıları da özel çabalarıyla İngilizce öğreniyor. İçlerinde dil öğrenmeye daha yetenekli öğrenciler olduğu gibi kültürel ve ekonomik olarak da farklı gruplardan öğrenciler var. Farklılaştırılmış eğitim uygulamaları ile farklı öğrencilerin birlikte İngilizce öğrenebilmelerine olanak sağlamayı hedefliyoruz\" diye konuştu.

DİL EĞİTİMİNDE YAPILAN YANLIŞLAR

Okul olarak eğiticinin eğitimine özel bir önem verdiklerini anlatan Uğur OkullarıOrtaokul ve LiseYabancı Diller Bölüm Başkanı Hüseyin Ala ise, daha önce İstanbul, Antalya ve Bursa\'da aynı eğitimin verildiğini belirterek, \"Daha önce farklı illerde teknolojiyi tanıtıp eğitimdeki iyi örnekleri paylaşmıştık. Bunun iyi insan yetiştirmek açısından olumlu dönüşü olacağına inanıyoruz. Eğitimde liderlik etmek bizim hedefimiz\" dedi. Öğretmenlere yapılan sunumun içeriği hakkında da bilgi veren Ala, yabancı dil eğitiminde bazı yanlışlar yapıldığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

\"21\'nci yüzyıl temel beceri seti var. Artık öğrenciyi eski tanıdığımız şekilde realize etmemiz mümkün değil. Sisteme uyum sağlayıp bunu daha ileri taşımamız gerekiyor. Yabancı dil öğretiminde yapılan en bilinen yanlış seviyelendirmedir. Öğrencileri akademik seviyelerine göre ayrıştırdığımızda seviyesi iyi olanları ayırmış oluyoruz. Oysa farklılaştırma eğitiminde her gruptan öğrenci bir arada eğitim alabiliyor. Öğrenim güçlükleri nedeniyle diğer özellikleriyle öne çıkmış öğrencilere de hitap edebilmek gerekir. Herkesi bireysel becerileri doğrultusunda geliştirmek gerekir. Diğer ilçelerde yapılan çalışmalarda olumlu dönüşler aldık. Karşıyaka\'da da verimli olacağına inanıyorum.\"

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