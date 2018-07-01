Uğur Okulları Lise Bölüm Başkanları 2018 AYT Sınavı'nı değerlendirdi

İSTANBUL, (DHA) YAKLAŞIK 2,4 milyon öğrencinin başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nınikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün gerçekleşti. Tüm yurtta saat 10:15’te başlayan sınav 180 dakika sürdü. AYT\'de adaylar alanlarına göre 160 sorunun olduğu dört testten istediklerini cevaplandırdı. Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1, Matematik, Sosyal Bilimler 2 ve Fen Bilimleri testlerinin her birinden 40’ar soru soruldu. AYT’nin ardından YKS’nin son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) saat 15.45’te uygulanacak.

YKS’nin ikinci oturumu olan AYT’yi Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve Lise Bölüm Başkanları değerlendirdi:

Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt: 2018 AYT, ÖSYM formatına ve müfredata uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. AYT’yi değerlendirdiğimizde öğrencilerin özellikle matematikte zorlandığı bir sınav olduğunu dile getirebiliriz. AYT’de Matematik testinde 11 ve 12. sınıf ağırlıklı sorular sorulmuştur. Bu soruları çözebilmek için konuları teorik olarak öğrenip, ispatlayarak çalışmak gerekmektedir. Bir soruda hem matematik hem geometri derslerinin birkaç kazanımı birleştirilerek sorgulanmıştır. Matematik dersi, diğer derslere göre hem TYT hem AYT’de zor olması nedeniyle sıralamada etkili olacaktır. Sosyal Bilimler 1 ve 2’den,ağırlıklı 11 ve 12. sınıf müfredatı kapsamında sorular sorulmuş olup geçen yılki LYS-4 sorularının formatına benzer nitelikte olmuştur. Ancak bu yıl tarih soruları bilgiye dayalı, zor sorulardan oluşmuştur. Bu zor sorular, Sözel ve Eşit Ağırlık puanında etkili olacaktır.

31 Temmuz’da YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için tercih süreci de başlayacak. YKS bir sıralama sınavı olduğu için yüzdelik dilimi dikkate almaları önemlidir. Ayrıca sadeceyüzdelik dilim değil, öğrencilerin mutlu ve başarılı olacakları bölümleri tercih etmelerini de öneriyorum.

Uğur Okulları Matematik BölümBaşkanı NildaYüksel:

2018 AYT Matematik testinde MEB müfredatına uygun sorular sorulmuştur. Sorular bilgi ağırlıklı olup birkaç kazanım veya bilgi bir arada sorgulanmış, öğrencilerin okuduğunu anlayıp, bilgiyi kullanarak işlem yapabilme gücü ölçülmüştür. Soruların bir kısmındaki veriler, değişkenlere bağlı olarak sorgulanmıştır. Bu tarz sorular öğrencilerin zorlanmasına ve zaman kaybetmesine sebep olmuştur.

Geometri soruları analitik ağırlıklı olup birkaç modelleme sorusu dışında daha çok bilgiyi sorgulayan sorulardan oluşmuştur. AYT Matematik testi genelinde 9 ve 10. sınıf konularını bilmeyi gerektiren ancak müfredat olarak 11. ve 12. sınıf konularından ağırlıklı olarak sorulmuştur.

Uğur Okulları Türkçe Bölüm Başkanı Cevdet Eyüboğlu:

2018 YKS-AYT’ deki 24 Türk Dili ve Edebiyatı sorusundan 4 sorunun paragraf biçiminde anlam bilgisi sorularından, 20 sorunun ise edebiyat sorularından oluştuğu öğrencilerimizden aldığımız duyumlardır. Öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre edebiyat sorularının lise müfredatına uygun olduğu görülmektedir. Ayrıca edebiyat sorularında daha önceki yıllarda yoklanmış bazı bilgilerin tekrar yoklandığı gözlemlenmektedir. Genel olarak Türk Dili ve Edebiyatı sorularının öğrencilerimizin kolaylıkla çözebileceği düzeyde olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Uğur Okulları Fizik Bölüm Başkanı Volkan Alpay:

AYT sınavında Fizik soruları müfredatla uyumlu olup sorular sınavın kapsamına uygun olarak bilgi ve bilgiyi işleme üzerine oturtulmuştur. Soru sayısının belli sayıda olmasından dolayı birkaç kazanımın aynı soru içerisinde kullanım zorunluluğu oluşmuştur. Bu sorular da eleyici, ayırt edici sorular olacaktır. Fizik testi soruları 11 ve 12. sınıf müfredatından sorulmuştur.

Uğur Okulları Kimya Bölüm Başkanı Bedrettin Boyacıgil: 2018 AYT, geçen yıl yapılan LYS’ye benzer bir şekilde gerçekleşti. Öğrenciler; sınavın müfredata uygun kazanımları ölçtüğünü,beklenen temel bilgileri sorguladığını, olması gerektiği düzeyde, soru ifadelerinin net ve anlaşılır olduğunu belirttiler.Soru sayısının azalması nedeniyle doğal olarak bazı bölümlerden soru sorulmadığını görmekteyiz. Ancak soruların belli periyotlarda işlenen konuları içermesi sınavın güvenilirliğini artırmış. Sorular beklenildiği gibi 11 ve 12. sınıf müfredatını içeriyor. Çok iyi çalışan öğrencilerin yapabilecekleri seçici, ayrıntılı, işlemli sorular yanında, bilgi düzeyi düşük olan öğrencilerin de yapabilecekleri sorulara yer verildiğini anlıyoruz. İyi bir eğitim alan, doğru kaynakları kullanan, bilgi boşluğu olmayan öğrencilerin başarılı olduklarını düşünüyorum.

Uğur Okulları Biyoloji Bölüm Başkanı Asuman Kılıç Casim:

AYT Biyoloji testinde adaylar ağırlıklı olarak 11 ve 12. Sınıf kazanımlarına ait soru tipleri ile karşılaşmışlardır. Öğrencilerimizden bazı soruların yorum ağırlıklı bazı soruların doğrudan bilgi içerikli olduğu bilgisi geldi. Genel olarak sınav müfredat ile uyumlu ancak zorluk derecesi ortanın biraz üstünde denilebilir.

Uğur Okulları Coğrafya Bölüm Başkanı Davut Gürler:

AYT Coğrafya 1 ve 2 soruları, 11 ve 12. sınıf kazanımları kapsamında oluşturulmuştur. Sınavda her ünite kapsamından sorular sorulmuştur. Küresel ortam, Türkiye coğrafyası ve çevre konuları ağırlıklı sorgulanmıştır. Soruların zorluk düzeyi orta düzeydedir. Yapılabilirliği yüksek bir sınav olmuştur. Dünya ve Türkiye haritalarını yorumlama becerisi her yıl olduğu gibi bu sınavlarda da istenmiştir. İyi hazırlık yapan öğrencilerimizin sınavda zorlanmadıklarını düşünüyorum.

Uğur Okulları Tarih Bölüm Başkanı Zeynep Ergün:

Sosyal Bilimler 1ve 2 Tarih sorularının,sınava giren öğrencilerin görüşleri doğrultusunda müfredata uygun olduğu bildirildi. Sınavda soru tarzı olarak neden sonuç bağlantısı kurmayı vetarihi terim bilgisi gerektiren sorular sorulduğu görülmüştür. Tarih soruları açık ve anlaşılır bir dille yazılmış, bilen ve bilmeyen öğrenciyi ayırt etmeye yönelik, güçlü çeldiricilerin yer aldığı bir sınav olmuştur. Sınavın konu kapsamını bilen ve soru kökünü dikkatli okuyan öğrencilerin yapacağı bir sınavdır.

Tarih soruları sınava giren öğrencilerin görüşleri doğrultusunda 9,10,11,12. sınıf müfredatına göre eşit dağıtılmıştır.Genelde sorular bilgiye dayalı gelmiştir.

Uğur Okulları Felsefe Grubu Bölüm Başkanı Gülay Ataç:

2018 AYT\'dekiFelsefe Grubu soruları MEB müfredatı kapsamındaki konulara uygundur. Felsefe soruları paragrafa dayanarak yorum gücünü ölçer niteliktedir. Psikoloji, Sosyoloji ve Mantık soruları ise bilginin doğrudan hatırlanmasını gerektirmektedir. Psikoloji ve Felsefe soruları diğer sorulara göre öğrenciyi biraz daha zorlamış ve soruların tekrar okunmasını gerektirmiştir. Orta düzeyde zorluk seviyesi olan soruların ifadesi net olup, bilen öğrenciyi ayırt edecektir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları MEB müfredatına uygun, ifadesi net ve bilgiyi ölçen niteliktedir. Öğrenciler TYT sorularına göre daha çabuk sonuca ulaşabilmiştir.

Uğur Okulları Öğrencilerinin TYT Değerlendirmeleri:

Uğur Okulları Gaziemir Kampüsü Öğrencisi Hüseyin Kutluay Çakadur: Bugün girmiş olduğum AYT sınavında sadece Matematik ve Fen bölümünü yaptım. Matematiğin zorluk düzeyi ortaydı. Geometri soruları ise geçen yıla kıyasla daha kolaydı. Fen bölümü ise bilgiyi ölçmeye yönelikti. Soruların büyük bir kısmı bilgi sorusuydu. Yine fen bölümü de geçen yıla göre kolaydı. Soruların azaltılmasından dolayı sorulan konular çok dardı. Emeklerimizin karşılığını alacağımız bir sonuç olmasını diliyorum.

Uğur Okulları Tuzla Kampüsü Öğrencisi Kerim Biçici: Bugün girdiğim AYT sınavını bir eşit ağırlık öğrencisi olarak değerlendirdiğimde Edebiyat - Sosyal1 bölümü basitti. Tarih, Coğrafya bölümünde de zorlayıcı sorular yoktu. Matematik bölümü genel olarak zorun üstüydü, Matematik kilit sınavdı. TYT’de ise bilgi gerekmiyordu, sadece zamanı nasıl kullanmamızla ilgiliydi.

Beşiktaş Uğur Lisesi Öğrencisi Cansu Cömert: Edebiyat testi güzeldi, Tarih dersi orta zorluktaydı, Coğrafya dersi ise basitti.