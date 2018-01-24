Uğur Mumcu'nun katili 25 yıldır bulunamadı

Uğur Mumcu'nun katledilmesinin üzerinden çeyrek asır geçmesine karşın bombayı araca yerleştiren Tevhit- Selam Kudüs Ordusu örgütü yöneticisi Oğuz Demir yakalanamadı. “Aranan teröristler” listesinde yer alan Demir’e ilişkin bugüne dek tek ipucu bulunamadı.

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Türkiye’nin en karanlık dönemlerinden biri olan 1990’lı yıllara “faili meçhul cinayetler” damgasını vurdu. Bu dönemde birçok siyasetçi, gazeteci, yazar, aydın katledildi. 1990’da gazetemiz yazarlarından Türk Hukuk Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Hürriyet Gazetesi Yayın Yönetmeni Çetin Emeç, yazar Turan Dursun, 1992’de yazar Musa Anter öldürüldü. 1993’e gelindiğinde ise hedef gazetemiz yazarı Uğur Mumcu’ydu. 24 Ocak 1993 tarihinde Ankara’da Karlı Sokak’taki evinin önünde, arabasına konulan bombanın patlaması sonucu yaşamını yitirdi. Mumcu cinayeti, devlet içinde bir yandan çözülmesi için “namus” sözü verilen, diğer yandan “tuğlayı çekersem duvar yıkılır” denilen bir suikasttı. Geçen 25 yıla karşın, Uğur Mumcu cinayetinin arkasındaki karanlık yapı çözülemedi.

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Tetikçiler yakalandı

2000 yılına kadar Mumcu cinayetini çözmek için hiçbir adım atılmadı. 17 Ocak 2000 tarihinde Beykoz’da terör örgütü Hizbullah’ın hücre evine yapılan baskınla, cinayetin tetikçilerine ulaşıldı. Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu’nun ölü olarak ele geçirildiği operasyonun yapıldığı villada ele geçirilen delillerden Uğur Mumcu cinayetine ilişkin ipuçları çıktı. Bunun üzerine İstanbul polisi, Mumcu cinayetini soruşturan Ankara Savcılığı’na bilgi verildi. Yapılan araştırmada, Tevhit - Selam/ Kudüs Ordusu adlı örgüte ulaşıldı.

Ankara DGM Savcısı Hamza Keleş’in talimatıyla UMUT operasyonu yapıldı. Bu kapsamda şüpheliler Hasan Kılıç, Yusuf Karakuş, Şeref Dursun, Abdulhamit Çelik, Mehmet Dağdeviren, Talip Özçelik, Fatih Aydın ve Mehmet Şahin yakalandı. Sorgulamalar sonucunda örgütün yapısı deşifre edildi. Bu süreçte yakalanan “Tekin” kod adlı Ferhan Özmen; Necdet Yüksel ve Rüştü Aytufan, Oğuz Demir isimlerini verdi. Oğuz Demir, Sincan’da yapılan operasyonda polisin elinden son anda kaçmayı başardı! Ankara’da yakalanan sanıkların sorgulanmaları sonucunda yalnızca Uğur Mumcu değil Bahriye Üçok, Muammer Aksoy ve Ahmet Taner Kışlalı cinayetlerinin de bu örgüt tarafından yapıldığı ortaya çıkırıldı.

Bombayı Demir koydu

11 Temmuz 2000 tarihinde 15’i tutuklu 17 sanık hakkında Ankara 2 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde (DGM) UMUT davası açıldı. İddianamede, Tevhit - Selam/Kudüs Ordusu örgütü üyesi olan sanıkların İran’da askeri ve siyasi eğitim aldıkları anlatıldı. Mumcu’nun aracındaki bombayı Ferhan Özmen’in yaptığı ve araca Necdet Yüksel’in gözcülüğünde Oğuz Demir tarafından yerleştirildiği ifade edildi. 2005 yılında sonuçlanan davada Ferhan Özmen, Nejdet Yüksel ve Rüştü Aytufan idam cezasına çarptırıldı. İdam cezaları kaldırılınca hüküm ağırlaştırılmış müebbete çevrildi. Firari sanık Demir’in dosyası ise ayrıldı.

Aradan 25 yıl geçti

1971 doğumlu olan ve şu an 47 yaşında olan Oğuz Demir, aradan geçen 25 yıla karşın yakalanamadı. Mumcu’nun aracına bombayı koyanın Oğuz Demir’in başına devlet, 600 bin TL ödül koydu. “Tevhid-Selam Kudüs Ordusu” üyesi olan Demir’in izine yıllardır ulaşılamaması ise düşündürdü.