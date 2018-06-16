Uğur Mumcu'nun da avukatlığını yapan Emin Değer hayatını kaybetti

Sıkıyönetim mahkemelerinde devrimcilerin ve 24 Ocak 1993’te öldürülen gazeteci Uğur Mumcu’nun avukatlığını üstlenen ünlü hukukçu Emin Değer Ankara’da yaşamını yitirdi.

1927 yılında Kastamonu’da doğan Emin Değer, ortaöğretimini Kastamonu Lisesi’nde bitirdikten sonra, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okudu.

Milli savunma Bakanlığı’nın sağladığı bursla okuyan Değer; Konya, Erzurum ve Ankara’da uzun yıllar askeri yargıçlık yaptı.

1971 darbesinden sonra ordudan istifa ederek devrimci gençlerin savunmalarını üstlenmeye başladı. Değer’in, o dönemde Cumhuriyet Gazetesinde de yazıları yayımlandı.

1977 yılında “CIA, Kontrgerilla ve Türkiye’’ isimli bir kitap kaleme aldı. Benzer alanlardaki çalışmalarıyla tanınan ve suikast sonucu yaşamını yitiren gazeteci-hukukçu Uğur Mumcu’nun da avukatlığını yaptı. Mumcu’nın kızı Özge Mumcu Aybars Twitter hesabından, “Babama açılan her davada avukatı olan avukatımız Emin Değer hayatını kaybetmiş. Türkiye için önemli bir hukuk insanını yitirdik, kaybımız büyük” paylaşımını yaptı.

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Değer’in cenaze töreni ile ilgili program henüz netleşmedi.

Bir dönem avukatlığını üstlendiği Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, Değer’in ölüm haberinin ardından Twitter’dan “12 Eylül'ün o zorlu günlerinde bile dimdik durmuş, insan haklarını savunmaktan taviz vermemiş, mesleğinin hakkını vermiş bir hukuk insanını kaybettik. Cübbesini giydiğinde göklerde uçan kartaldı... Avukatımdı ve benim için her zaman saygınlık abidesiydi Emin Değer’’ notunu paylaştı.

Hukukçu, ‘Oltadaki Balık: Türkiye’ kitabını da kaleme almış, Nelson A. Rockefeller’ın dönemin ABD Başkanı Eisenhower’a yazdığı mektuba gönderme yaparak Türkiye’nin Amerikan emperyalizminin oltasına takılmış bir balık olduğunu söylemişti. Rockefeller’ın mektubunda Türkiye’ye değindiği kısım şöyle:

“Bizimle dost olan ve bize uzun süreli, sağlam askeri paktlarla bağlanmış olan antikomünist hükümetlerin iktidarda olduğu ülkeler girer. Bu ülkelerde yapılacak yardımlar ve açılacak krediler öncelikle askeri nitelikte olmalıdır. Oltaya yakalanmış balığın yeme ihtiyacı yoktur. Bu noktada Dışişleri Bakanlığı ile aynı fikirdeyim, genişletilmiş iktisadi yardım, örneğin Türkiye'ye, bazı hallerde düşünülenin tersi sonuçlar verebilir. Yani, bağımsızlık eğilimini artırıp, mevcut askeri paktları zayıflatabilir. Bu tip ülkelere -Türkiye gibi- doğrudan doğruya iktisadi yardım da yapılabilir, ama bu ancak bize uygun ve bağlı hükümetleri iktidarda tutacak ve bize düşman muhalifleri zararsız bırakacak biçim ve miktarda olmalıdır.’’

Emin Değer’in oğlu Evren Değer’in kızının, babası ile ilgili yaptığı Facebook paylaşımı şöyle:



