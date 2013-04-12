T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ankara'da 'Uğur Mumcu' afişleri toplatıldı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde (NHKM) sahnelenecek Uğur Mumcu'nun yazdığı 'Söz Meclisten İçeri' adlı oyunun afişlerini toplattı

12 Nisan 2013 20:41

Ekin Tiyatrosu, 1993’te öldürülen Cumhuriyet Gazetesi yazarı Uğur Mumcu’nun “Söz Meclisten İçeri” adlı eserinden Semih Çelik’in uyarladığı oyunu sahneye taşımak istedi. Murat Atak’ın yönettiği, Tuncer Yığcı, Selim Kalıç, Hamit Demir, İhsan Ustaoğlu, Adnan Çelik, Sinan Akdoğan, Koray Ergün ve Bilal Güldere gibi oyuncuların rol aldığı oyunun dünya prömiyeri Yenimahalle Belediyesi’nin desteği ile 18 Nisan akşamı NHKM’de gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, söz konusu tiyatro oyunu ile ilgili Yenimahalle Belediyesi, üzerinde Uğur Mumcu’nun fotoğrafının ve “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla...” yazısının da yer aldığı oyunun afişlerini NHKM’nin önü başta olmak üzere Yenimahalle’nin çeşitli yerlerine astı. Ancak söz konusu oyunun afişlerinin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerce toplatıldığı belirtildi. Büyükşehir  Belediyesi yetkilileri, afişlerin kendi bölgelerine girdiği için toplatılmış olabileceğini belirtirken, Yenimahalle Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı yetkililerinden yapılan açıklamada “Bu oyun için gerekli afişleri Yenimahalle bölgesine astık. Anakent Belediyesi hiçbir gerekçe göstermeden afişleri toplattı. Afişleri bölgedeki ana cadde üzerindeki bazı noktalara da asmıştık. Onları da toplatmışlar. Daha önce de aynı bölgeye afiş asıyorduk ve sorun çıkmıyordu” denildi.

ETİKETLER

uğur mumcuafişankara büyükşehirnazım hikmet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24