Ankara'da 'Uğur Mumcu' afişleri toplatıldı!

Ekin Tiyatrosu, 1993’te öldürülen Cumhuriyet Gazetesi yazarı Uğur Mumcu’nun “Söz Meclisten İçeri” adlı eserinden Semih Çelik’in uyarladığı oyunu sahneye taşımak istedi. Murat Atak’ın yönettiği, Tuncer Yığcı, Selim Kalıç, Hamit Demir, İhsan Ustaoğlu, Adnan Çelik, Sinan Akdoğan, Koray Ergün ve Bilal Güldere gibi oyuncuların rol aldığı oyunun dünya prömiyeri Yenimahalle Belediyesi’nin desteği ile 18 Nisan akşamı NHKM’de gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, söz konusu tiyatro oyunu ile ilgili Yenimahalle Belediyesi, üzerinde Uğur Mumcu’nun fotoğrafının ve “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla...” yazısının da yer aldığı oyunun afişlerini NHKM’nin önü başta olmak üzere Yenimahalle’nin çeşitli yerlerine astı. Ancak söz konusu oyunun afişlerinin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerce toplatıldığı belirtildi. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, afişlerin kendi bölgelerine girdiği için toplatılmış olabileceğini belirtirken, Yenimahalle Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı yetkililerinden yapılan açıklamada “Bu oyun için gerekli afişleri Yenimahalle bölgesine astık. Anakent Belediyesi hiçbir gerekçe göstermeden afişleri toplattı. Afişleri bölgedeki ana cadde üzerindeki bazı noktalara da asmıştık. Onları da toplatmışlar. Daha önce de aynı bölgeye afiş asıyorduk ve sorun çıkmıyordu” denildi.