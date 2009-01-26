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Kültür-Sanat

Uğur Mumcu törenle anıldı

Ankara Üniversitesi Frabi Salonu'nda 'Uğur Mumcu Sesleniyor-2009' etkinliği düzenlendi.

26 Ocak 2009 02:00

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Frabi Salonu'nda 'Uğur Mumcu Sesleniyor-2009' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çeşitli dans gösterileri sergilendi.

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun 16. ölüm yılı dolayısıyla Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde (DTCF) anma etkinliği düzenlendi.

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı tarafından Farabi Salonu'nda düzenlenen etkinlik kapsamında Misket Ankara Çağdaş Bale Topluluğu dans gösterisi sundu.

Sinevizyon gösterimi yapılan gecenin sonunda, sanatçı Leman Sam sahne aldı.

Böyle bir gecede sahne almaktan onur duyduğunu belirten Sam, Türkiye'de bundan sonra bu tür olaylar yaşanmamasını diledi. Sam, ''Türkiye, Uğur Mumcu'nun söylediklerini dinleseydi, bugün cennet olurdu'' dedi.

Etkinliği, CHP Genel Sekreteri Önder Sav, Uğur Mumcu'nun eşi ve TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu ile kızı Özge Mumcu da izledi

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