T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Uğur Mumcu mezarı başında anılacak

Uğur Mumcu'nun öldürülmesinin 18. yılında, (UMAG) tarafından Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlikleri düzenlenecek.

23 Ocak 2011 02:00

T24 - Gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun öldürülmesinin 18. yılında, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik (UMAG) tarafından Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlikleri düzenlenecek. Ankara'da Uğur Mumcu Sokağı'nda başlayacak törenden sonra, Uğur Mumcu Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.


"BİLGİ SAHİBİ OLMADAN FİKİR SAHİBİ OLUNMAZ"

Saat, Yer: 12.00
KARANFİL VE MUMLARIMIZLA UĞUR MUMCU’NUN SOKAĞINDAYIZ
Sinevizyon Gösterisi
Sunum: Şebnem Gürsoy
Konuşma: Serhat Akça (umag mezunu)
Konuşma: Dicle Anter (Toplumsal Bellek Platformu)
Sergi: Neden Öldürüldüler?
Düzenleyen: um:ag
* Anıtmezar Ziyareti
Saat, Yer: 14.30, Cebeci Asri Mezarlığı
 * Açıkoturum: Dünden Bugüne Siyasi Cinayetler
Saat, Yer: 18.30, Çağdaş Sanatlar Merkezi
Konuşmacılar: Orhan DİNK, Eren AYSAN, Canan KAFTANCIOĞLU, Özge MUMCU, Gül ERDOST, Zeynep ALTIOK
Düzenleyenler: um:ag – Toplumsal Bellek Platformu

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24