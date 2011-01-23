Uğur Mumcu mezarı başında anılacak

T24 - Gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun öldürülmesinin 18. yılında, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik (UMAG) tarafından Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlikleri düzenlenecek. Ankara'da Uğur Mumcu Sokağı'nda başlayacak törenden sonra, Uğur Mumcu Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.
"BİLGİ SAHİBİ OLMADAN FİKİR SAHİBİ OLUNMAZ"
Saat, Yer: 12.00
KARANFİL VE MUMLARIMIZLA UĞUR MUMCU’NUN SOKAĞINDAYIZ
Sinevizyon Gösterisi
Sunum: Şebnem Gürsoy
Konuşma: Serhat Akça (umag mezunu)
Konuşma: Dicle Anter (Toplumsal Bellek Platformu)
Sergi: Neden Öldürüldüler?
Düzenleyen: um:ag
* Anıtmezar Ziyareti
Saat, Yer: 14.30, Cebeci Asri Mezarlığı
* Açıkoturum: Dünden Bugüne Siyasi Cinayetler
Saat, Yer: 18.30, Çağdaş Sanatlar Merkezi
Konuşmacılar: Orhan DİNK, Eren AYSAN, Canan KAFTANCIOĞLU, Özge MUMCU, Gül ERDOST, Zeynep ALTIOK
Düzenleyenler: um:ag – Toplumsal Bellek Platformu