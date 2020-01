Uğur Mumcu Araştırma Gazetecilik Vakfı'nın yenilenen binası açılıyor

Gazeteci Uğur Mumcu’nun 24 Ocak 1993 tarihinde öldürülmesi sonrasında , Mumcu'nun yaşamına mal olan ilkelerini yaşatmak için ailesi tarafından kurulan Uğur Mumcu Araştırma Gazetecilik Vakfı'nın (um:ag), Çankaya Belediyesi'nin katkılarıyla yenilenen binası 16 Aralık Cumartesi günü açıklacak. Um:ag sanat galerisinde düzenlenecek törene Uğur Mumcu Vakfı Başkanı Gürdal Mumcu ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ev sahipliği yapacak.



Uğur Mumcu Araştırma Gazetecilik Vakfı'nın (um:ag), 24 Ocak 1993 tarihinde öldürülen yürekli gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun gazetecilik anlayışını sürdürecek genç gazetecileri basına kazandırmak ve edebiyat, felsefe, sinema, resim ile görsel sanatta sıradanlığı reddedenlerin bir araya gelebileceği, kendilerini geliştirebileceği bir kültür ve sanat merkezi olma amacıyla kurulmuştur.



um:ag yayınları, dünü değerlendirmek ve bugünü anlayabilmek amacıyla Uğur Mumcu’nun bütün yapıt ve yazılarını kitaplaştırarak okurlara sunuyor. Her yıl eklenen yayınlarıyla da okuyucuları araştırma dizileri, özel diziler ve yeni yapıtlarla buluşturmaktadır.



um:ag ayrıca, “faili meçhul” bırakılan cinayetlerin yaşandığı ülkemizde adalet ve demokrasinin, ancak, dayatmalara, baskılara, hoşgörüsüzlüğe, işkenceye, haksızlığa direnen yurttaşların çoğalmasıyla yerleşebileceği bilincini demokratik kitle örgütlerinin de katılımıyla, her yıl 24 Ocak - 31 Ocak günleri arasında gerçekleşen 'Adalet ve Demokrasi Haftası'yla hayata geçirmektedir.



um:ag Akademi, 2011 yılından itibaren İstanbul'da Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'nde çalışmalarına başlamıştır.



Bugün um:ag Araştırmacı Gazetecilik eğitim programı ile yazma-felsefe-sinema atölyeleri seminerleri ve siyasal düşünceler tarihi seminerleri insanların özgürce bir araya gelebildikleri, paylaşabildikleri ve üretebildikleri farklı bir kültür ve sanat merkezidir.