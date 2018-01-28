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Spor

Uğur Mumcu Anma Koşusu kıyasıya mücadeleye sahne oldu

İSTANBUL, (DHA) - BU yıl 8'incisi düzenlenen Uğur Mumcu Anma Koşusu, sporseverleri bir araya getirdi

28 Ocak 2018 17:19

İSTANBUL, (DHA) - BU yıl 8\'incisi düzenlenen Uğur Mumcu Anma Koşusu, sporseverleri bir araya getirdi. Kayıt yaptıran bin kişi , 5 kilometre boyunca kıyasıya yarıştı.

Kartal Belediyesi tarafından 25 yıl önce bombalı suikasta kurban giden usta Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu anısına düzenlenen Uğur Mumcu Anma Koşusu, sporseverleri bir araya getirdi. Uğur Mumcu Kültür Merkezi önünden sabah 09.30’ta başlayan ve Kartal Belediyesi ile Team Kronos işbirliğiyle düzenlenen koşuya, gençler 18-19 yaş, büyükler genel 35-44 yaş, 45-54 yaş, 55-64 yaş ile 65 ve üzeri yaş gruplarında sporcular katıldı.

5 kilometrelik parkuru büyükler genel erkeklerde Fetene Alemu Regasa birinci, Kefyalew Deja Buruse ikinci, Nuri Kömür üçüncü tamamladı. Büyükler genel kadınlarda birinci Sebahat Akpınar, ikinci Damla Çelik, üçüncü ise Remziye Temel oldu. Gençler 18-19 yaş erkeklerde ise birinci Fatih Erhan, ikinci Tarkan Türköz, üçüncü Mertcan Özcan olurken, kadınlarda Şilan Ayyıldız birinci, Meryem Kemeç ikinci, Zidan Çakmak ise üçüncü olarak koşuyu tamamladı.

“GENÇLERDEN BÜYÜK KATILIM VAR”

Koşuyu takip eden Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, etkinliğin güzel ve olumlu olduğuna dikkat çekerek, “Uğur Mumcu gibi araştırmacı yazarların, hem de kendi mahallesinde hem hatırlamak hem de anmak için bu koşuyu düzenledik. Uğur Mumcu adının yaşamasını istiyoruz. Gördüğünüz gibi değişik kategorilerde yarışlar var. Şölen havasında hatırlatmak istedik. Kızım da İsanbul Maratonu’nu koşmuştu, bugün de koşacak. Yaşlı, çocuk, herkesi görüyorsunuz. Tatil olmasına rağmen gençlerde büyük katılım var. Bu da Uğur Mumcu’nun unutulmadığının göstergesi” ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI/GÖRÜNTÜLÜ)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Koşudan detaylar

-Belediye Başkanı Altınok’un açıklamaları

-Ödül töreninden detaylar

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