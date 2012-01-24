T24 LogoT24 Logo
Politika

Uğur Mumcu Ankara'da anıldı ANKARA (A.A)

24 Ocak 2012 22:52

-Uğur Mumcu Ankara'da anıldı ANKARA (A.A) - 24.01.2012 - CHP Ankara İl Gençlik Örgütü, gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun öldürülüşünün 19. yılında meşaleli anma etkinliği düzenledi. CHP Ankara İl Başkanlığı önünde toplanan İl Gençlik Örgütü üyeleri slogan atarak Sakarya Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Meşale taşıyan grup üyelerine Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık ve CHP Elmadağ İlçe Örgütü de destek verdi.  Sakarya Meydanı'nda grup adına basın açıklamasını okuyan CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Sezgin Kaya, Uğur Mumcu'nun, tarzı ve yazdıklarıyla halkını aydınlatan, karanlık kişilerin arka planını yansıtmaktan canı pahasına çekinmeyen yürekli bir insan olduğunu belirtti. Kaya, ''Uğur Mumcu, 'Ben Atatürkçüyüm. Ben cumhuriyetçiyim. Ben laikim. Ben anti-emparyalistim. Ben bağımsız Türkiye'den yanayım. Ben özgürlükçüyüm. Ben insan hakları savunucusuyum. Ben terörün karşısındayım. Ben yobazların, vurguncuların, hırsızların çıkarcıların düşmanıyım' diyerek biz gençliğe de düşünceleriyle yol göstermiştir'' dedi.  Konuşmaların ardından, bir süre şarkı söyleyen grup daha sonra dağıldı.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24