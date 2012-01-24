-Uğur Mumcu Ankara'da anıldı ANKARA (A.A) - 24.01.2012 - CHP Ankara İl Gençlik Örgütü, gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun öldürülüşünün 19. yılında meşaleli anma etkinliği düzenledi. CHP Ankara İl Başkanlığı önünde toplanan İl Gençlik Örgütü üyeleri slogan atarak Sakarya Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Meşale taşıyan grup üyelerine Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık ve CHP Elmadağ İlçe Örgütü de destek verdi. Sakarya Meydanı'nda grup adına basın açıklamasını okuyan CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Sezgin Kaya, Uğur Mumcu'nun, tarzı ve yazdıklarıyla halkını aydınlatan, karanlık kişilerin arka planını yansıtmaktan canı pahasına çekinmeyen yürekli bir insan olduğunu belirtti. Kaya, ''Uğur Mumcu, 'Ben Atatürkçüyüm. Ben cumhuriyetçiyim. Ben laikim. Ben anti-emparyalistim. Ben bağımsız Türkiye'den yanayım. Ben özgürlükçüyüm. Ben insan hakları savunucusuyum. Ben terörün karşısındayım. Ben yobazların, vurguncuların, hırsızların çıkarcıların düşmanıyım' diyerek biz gençliğe de düşünceleriyle yol göstermiştir'' dedi. Konuşmaların ardından, bir süre şarkı söyleyen grup daha sonra dağıldı.