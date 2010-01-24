Uğur Mumcu anılıyor

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Mersin, İzmir ve Gaziantep'te anma



Uğradığı bombalı suikast sonucu 24 Ocak 1993'te yaşamını yitiren Araştırmacı Gazeteci Uğur Mumcu, ölümünün 17. yılında düzenlenecek etkinliklerle anılıyor.Ankara ve İstanbul'daki etkinlikler şu saatlerde devam ediyor. Ankara'daki bugünkü anma etkinlikleri programında Batıkent Uğur Mumcu Parkı'ndaki Uğur Mumcu anıtına çelenk bırakılması, Gaziosmanpaşa semtinde Uğur Mumcu'nun sokağındaki evinin önünde gösteri, Mumcu'nun Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri ziyareti gibi etkinlikler bulunuyor. CHP İstanbul İl Örgütü tarafından hazırlanan İstanbul'daki anmanın ana mekanı ise Harbiye'deki Uğur Mumcu anıtı. Mumcu'yu İzmirliler ise Narlıdere Limanreis Mahallesi'ndeki anıtı başında anacak.Bu arada dün de birçok kentte anma etkinlikleri düzenlendi.Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), ''Sesleniş Oratoryosu''nu seslendirdi.Sözleri Uğur Mumcu'ya ait eser, konuk sanatçı Mustafa Erdoğan yönetiminde Kültür Merkezi'nde seslendirildi. Koro şefliğini Zdravko Lazarov, orkestra şefliğini ise Sunay Muratov'un yaptığı konserde, solist olarak Işıl Azaz ve Kenan Korbek yer aldı. Yaklaşık bir saat süren etkinliği CHP Mersin milletvekilleri İsa Gök ve Ali Rıza Öztürk'ün yanı sıra çok sayıda vatandaş izledi.Oratoryo sonrası CHP'li bir grup, Atatürk Parkı'ndaki Uğur Mumcu Anıtı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. CHP İl Başkanı Yılmaz Şanlı, buradaki açıklamasında, Mumcu'nun Türkiye'nin yetiştirdiği önemli aydınlardan biri olduğunu belirtti. Gruptakiler açıklamanın ardından Uğur Mumcu Anıtı'na kırmızı karanfil bırakarak, mum yaktı.İzmir'de Aliağa Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Aliağa Şubesi tarafından düzenlenen Uğur Mumcu'yu anma etkinlikleri kapsamında Gazeteci Yazar Deniz Kavukçuoğlu ve Işık Kansu ile Prof. Dr. Alpaslan Işıklı'nın konuşmacı olarak katıldığı Uğur Mumcu Dünden Bugüne Işık Tutuyor adlı söyleşi düzenlendi. Tüpraş Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan söyleşide Prof. Dr. Alpaslan Işıklı ile Gazeteci Yazar Deniz Kavukçuoğlu Mumcu'nun örnek bir insan milliyetçiliğe vurgu yaparken Işık Kansu da Mumcu'nun Rabıta isimli kitabında geçen isimlere dikkat çekti.Mumcu, ölüm yıldönümünde Gaziantep'te Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Gaziantep Şubesi'nin düzenlediği törenle anıldı. Balıklı Parkı'nda yapılan anma törenine, ADD, CHP, Türk-İş, DİSK ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Anma töreninin açılış konuşmasını yapan ADD Gaziantep Şube Saymanı Mehmet Durdu gazeteci yazar Uğur Mumcu'yu saygı ile andıklarını ve onu ebediyen yaşatacaklarını belirtti.CHP İl Başkanı Ahmet Yılmaz'da yaptığı konuşmada, "16 yıl önce karanlık güçler tarafından alçakça katledilen Cumhuriyet Devrimleri ve aydınlık değerlerimizin yiğit kalemi araştırmacı, gazeteci yazar Uğur Mumcu'yu özlemle anıyoruz" dedi.Laik ve Demokratik Cumhuriyet Devrimlerini korumak adına kalemi ile yürüttüğü onurlu mücadelesi ve bıraktığı birikim ile Uğur Mumcu'nun; hala bu mücadeleye örnek olmaya, yol göstermeye, yolu aydınlatmaya devam ettiğini vurgulayan Yılmaz," Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Onat Kutlar ve diğer Cumhuriyet ve Demokrasi şehitlerimiz, inandıkları değerler ışığında ülkelerini ve halklarını aydınlatma kavgasının bedelini canlarıyla ödemişlerdir. Biz Cumhuriyet Halk Partililer biliyoruz ki yegane görevimiz: Onların geride bıraktıkları onurlu mirasa sahip çıkarak, halkımıza insanca yaşayabilecek bir ülke ve aydınlık bir gelecek bırakmaktır. Cumhuriyet ve Demokrasimizin ve onları ayakta tutan temel değerlerimizin bilinçle aşındırılmaya çalışıldığı şu günlerde hep birlikte devrim şehitlerimizin anılarını yaşatmak ve onların bıraktıkları yerden mücadeleye devam etme kararlılığımızı bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim. Başta Uğur Mumcu olmak üzere Demokrasi ve Cumhuriyet kazanımlarını korumak yolunda yaşamını kaybedenleri minnetle anıyoruz" diye konuştu