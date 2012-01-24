-Uğur Mumcu anıldı ANKARA (A.A) - 24.01.2012 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki grup başkanvekilleri, genel başkan yardımcıları ve bazı milletvekilleriyle birlikte Uğur Mumcu'nun Ankara Gaziosmanpaşa'daki evine gelerek Mumcu'nun eşi TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, kızı Özge ve oğlu Özgür Mumcu ile bir süre görüştü. Çıkışta, Uğur Mumcu'nun öldürüldüğü sokaktaki anma programına katılan Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mumcu'nun katillerinin hala bulunamadığını belirten Kılıçdaroğlu, ''19 yıl geçti katilleri bulunamadı. Namus sözü verildi gereği yapılmadı. Bizler de sabırla bekliyoruz, Uğur Mumcu'yu pusuya düşürüp katledenler bulunsun. Adalet yerini bulsun istediğimiz bu'' dedi. Bir soru üzerine Mumcu'nun Türkiye için bağımsızlığı, özgürlüğü, hukukun üstünlüğünü ifade ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Özgür ve bağımsız bir Türkiye'yi tanımlıyordu. Bugün geldiğimiz noktada bir değil binlerce Uğur Mumcu'ya ihtiyacımız var'' diye konuştu. ''Katillerinin bulunması yönünde umudunuz var mı?'' sorusu üzerine de Kılıçdaroğlu, ''Her zaman umudumuzu koruyacağız. Umutsuzluk bizim kitabımızda yok'' ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu daha sonra Güldal Mumcu, kızı Özge ve oğlu Özgür ile Uğur Mumcu Parkı'ndaki anıta çelenk koydu. Kılıçdaroğlu, Mumcu'nun öldürüldüğü yere de karanfil bırakarak mum yaktı. Törene bazı siyasi partilerle çeşitli sivil toplum kuruluşları da katıldı. Törende Mumcu'nun sevdiği şarkıların yanı sıra Mumcu için bestelenen şarkılar da seslendirildi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı tören sonunda, üzerinde Uğur Mumcu fotoğrafının bulunduğu beyaz balonlar uçuruldu.