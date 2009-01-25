Uğur Mumcu anıldı

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu için 16. ölüm yıldönümünde anma etkinlikleri düzenlendi. Mumcu için ilk tören, evinin önündeydi. Mumcu İstanbul, Kocaeli, Bursa, Amasya ve Tekirdağ'da da anıldı.



Eşi Güldal Mumcu ve kızı Özge Mumcu'nun da katıldığı anma töreninde çocuk korosu mini bir konser verdi. Sevenleri, karanfillerle ve mumlarla Mumcu'nun evinin önünde bir araya geldi.



Mumcu için ikinci tören, Cebeci asri mezarlığındaki kabri başında düzenlendi. Eşi ve kızı, Mumcu'nun mezarına çiçekler bıraktı. Mum yaktı. Güldal Mumcu, saldırı aydınlatılana kadar konuşmayacağını bu yıl da yineledi.



Akşam da, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde (DTCF) anma etkinliği düzenlendi.



Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı tarafından Farabi Salonu'nda düzenlenen etkinlik kapsamında Misket Ankara Çağdaş Bale Topluluğu dans gösterisi sundu.



Sinevizyon gösterimi yapılan gecenin sonunda, sanatçı Leman Sam sahne aldı. Böyle bir gecede sahne almaktan onur duyduğunu belirten Sam, Türkiye'de bundan sonra bu tür olaylar yaşanmamasını diledi.



Sam, "Türkiye, Uğur Mumcu'nun söylediklerini dinleseydi, bugün cennet olurdu" dedi.



İstanbul:

Gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 16. yılında Harbiye'deki anıtı önünde de törenle anıldı.



CHP İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen etkinlik için Şişli Camisi önünde toplanan partililer, ellerindeki pankartlar, karanfiller ve Uğur Mumcu'nun fotoğrafıyla Harbiye'ye kadar yürüdü.



Uğur Mumcu Anıtı'na gelen partililer, karanfil bırakarak saygı duruşunda bulundular.



CHP Genel Saymanı Mustafa Özyürek, burada yaptığı konuşmada, uzun zaman geçmesine rağmen Uğur Mumcu'nun katillerinin bulunamadığını söyledi.



Özyürek, Uğur Mumcu'nun mücadelesinin esasının, Cumhuriyeti, laikliği, demokrasiyi ve özgürlüğü savunmak olduğunu ifade ederek, "Uğur Mumcu'yu katledenler, demokrasiye karşı olanlardı ve laik düzene karşı olanlardı. Şimdi Uğur Mumcu'nun düşüncelerini, aydınlık görüşlerini savunanlar, sözde Ergenekon davasının sanıkları haline getirildiler. Bir Uğur Mumcu'nun mücadelesine bakınız, bir de savcılardan aldıkları belgeleri büyük bir gazetecilik olayıymış gibi sunan gazetecilere. Herhalde Uğur Mumcu yaşamış olsaydı 'Ben gazeteciyim, ben yazarım' demekten utanırdı. Ne yazık ki şerefli Türk basınını o hale getirmişlerdir" dedi.



Beyoğlu'nda toplanan bir diğer grup da, Mumcu'nun ölümünün 16'ncı yıldönümü dolayısıyla yürüyüş yaptı.



Bursa:

Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) ve Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Bursa Şubesince düzenlenen anma töreni için Setbaşı'nda toplanan ve Mumcu'nun fotoğraflarını taşıyan grup, sloganlar atarak Heykel'deki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.



Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kalabalık, konuşmaların ardından Atatürk anıtına karanfiller bıkarak dağıldı.



Amasya:

Amasya'da Yavuz Selim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen anma etkinliğinde, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.



Atatürkçü Düşünce Derneği Amasya Şube Başkanı Cihan Sancak, Mumcu'nun düşünen, düşündüğünü belgeleriyle yazan bir gazeteci olduğunu belirterek, "İnsanın olmadığı yerde düşünce, düşüncenin olmadığı yerde insan olmaz. Düşünen insanları, haince, korkakça yok edebilirsiniz. Ama düşüncelerini asla yok edemezsiniz" dedi.



Tekirdağ:

Tekirdağ'da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup, Atatürk Anıtı'nda saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okudu. Buradan Tuğlalı Parka yürüyen grup, Uğur Mumcu'nun fotoğrafına karanfiller bıraktı.



Eğitim-İş Sendikası Tekirdağ Şube üyesi Rıdvan Dırak, grup adına yaptığı konuşmada, Atatürkçü Düşünce Derneği önderliğinde yapılan anma törenine pek çok sivil toplum kuruluşunun destek verdiğini söyledi.



Kocaeli:

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nce organize edilen anma törenine bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile gazeteciler katıldı.



Tören, Uğur Mumcu Parkı'nın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin üst geçit projesi nedeniyle kaldırılmasına tepki amacıyla şantiye sahasında yapıldı.

