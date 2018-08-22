Uğur Mumcu 76 yaşında | Önemli olan, insanın böyle bir toplumda ‘mezar taşı' gibi susmamasıdır!

Araştırmacı, gazeteci, yazar Uğur Mumcu 1942 yılının Ağustos ayında bugün doğdu.

Bugün 76 yaşına giren Mumcu 25 yıl önce aracına koyulan bombanın patlaması sonucunda öldü. Gazetecilerden, spor camiasına kadar birçok isim Uğur Mumcu'yu doğum gününde andı.

Mumcu'nun oğlu Özgür Mumcu babasının doğum günü nedeniyle Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Babasının Yeni Ortam gazetesinde 1974'te yayımlanan yazısını paylaşan Mumcu, "İyi ki doğdun Uğur Mumcu" yazdı.

Mumcu'nun kızı Özge Mumcu'da sosyal medya hesabında 15 Temmuz 1974'te Yeni Ortam'da yayımlanan yazısını paylaştı. Özge Mumcu şunları kaydetti:

"22 Ağustos 1942. ‘Bir toplumda bir kişi haksızlığa uğruyorsa, bu haksızlık bütün topluma karşı yapılmıştır diyen adamdır hukukçu olan. Bir ozan: -Halkın ekmeğidir adalet... diyor. Halka, bu ekmeği, en taze biçimde ve eşitçe verenlerdir hukukçular...’

Sosyal medyada Uğur Mumcu'nun doğum günü şöyle kutlandı: