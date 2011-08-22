Uğur Mumcu 69 yaşında

T24 - Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, 69. yaş gününde, sevenleri tarafından mezarı başında anıldı.







Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um: ag), 24 Ocak 1993 yılında bombalı bir saldırıda hayatını kaybeden gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun 69. yaş günü nedeniyle Cebeci Asri Mezarlığı'nda anma toplantısı düzenledi.

um: ag Yayın Yönetmeni Orhan Tüleylioğlu ve um: ag üyelerinin hazır bulunduğu etkinlik, yaşamını yitiren basın emekçileri için 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Tüleylioğlu, yaptığı konuşmada, Mumcu'nun, ülkesinin aydınlık geleceğine inanan, güçlü bir yazar, titiz bir araştırmacı, usta bir gazeteci, ödün vermez bir Atatürkçü ve bir devrimci demokrat olduğunu söyledi. Tüleylioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mumcu, ulus ötesi çıkar çevrelerini ve güçlerini sorgularken, 1980 sonrası giderek Yükselen ayrılıkçı terörün, tarihsel köklerini ve güncel bağlantılarını belgeleriyle ortaya koyup bugüne ışık tuttu. Uğur Mumcu neden öldürüldü, Bu cinayetin ardında kim veya kimler vardı? Bundan kimler, ne için ve kim için fayda sağladı? Ne yazık ki bu sorular bugüne değin yanıtlanmadı. "

Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Ahmet Abakay da önder gazetecilerin giderek azaldığını ifade ederek, "Gazeteciliğin temelinde bağımsız ve dürüst olmak yatar. Bunun da temel çizgisi iktidarlara ve ekonomik güç odaklarına uzak durmaktır. Uğur Mumcu bunun simgesiydi. Uğur Mumcu'yu unutmayacağız ve unutmuyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından törene katılanlar Mumcu'nun mezarına çiçek bıraktı.