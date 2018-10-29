Uğur Meleke'den Hüseyin Göçek'e tepki: Bu stratejik faullü oyunu durdurmayı hiç düşündünüz mü?

Hürriyet yazarı Uğur Meleke, Fenerbahçe-Ankaragücü maçının hakemi Hüseyin Göcek’e, 18 ila 30. dakikalar arasındaki fauller sırasında sarı kart kullanmamasıyla ilgili tepki gösterdi.

Kadıköy’deki maçın ilk 1 saatinde tam 30 kez faul yapıldığını hatırlatan Meleke, “Ve sadece sert fauller için kullanılmış 4 sarı kart! Maçın hakemi Hüseyin Göçek’e soruyorum: Bu stratejik faullü oyunu durdurmayı hiç düşündünüz mü? Son yarım saatte kart elinizde gezip, önünüze gelene gösteriyorsunuz” dedi.

*Meleke’nin Hürriyet gazetesinde yayımlanan yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.