Uğur Meleke: Şenol Güneş cüret etti kazandı; Tudor o cesareti gösteremedi

Hürriyet gazetesi yazarı Uğur Meleke, Beşiktaş'ın 1-0'lık galibiyetini "Şenol Güneş'in cüretinin zaferi" olarak niteledi. "Güneş cüret ettiği için kazandı dün gece. Yetenekli Tudor’sa o cesareti gösteremedi" diyen Meleke, " Tudor iyi bir kariyere sahip olmak istiyorsa şu gerçeği unutmamalı: Dünya tarihinde birçok yetenekli kişi, küçük bir cesaret gösteremedikleri için kaybolmaya mahkum oldular. Zaferler, sadece cüret edenlerindir" diye yazdı.

Uğur Meleke'nin Galatasaray-Beşiktaş maçıyla ilgili Hürriyet gazetesindeki yazısı şöyle:

Arena’daki derbiyi gol öncesi ve sonrası olarak iki ayrı perdede incelemek gerek: İlk perdede Galatasaray, Tottenham 3-4-2-1’ini denedi.

Tudor, hızlı Yasin ve Carole’ü beklerde kullanmanın ödülünü Quaresma-Babel’i etkisiz hale getirerek aldı. Ancak bedelini de futboldan feragat ederek ödedi: Podolski’nin arkasındaki ikilide oynayan Bruma, sırtına çizgiyi alamadığı için silik bir 45 dakika geçirdi.

Alanını bulamayan Sneijder da etkisizdi ilk devrede. Galatasaray, gol sonrası 4-2-3-1’e dönünce, Sneijder bölgesine hakim oldu, Tolga’yla Bruma’ya çok etkili paslar attı maçı çevirebilecek... Tudor’un geçen hafta Linnes’i iyi oynarken çıkarmasını anlayamamıştım, bu kez de ritmini bulan Sneijder’ı çıkarmasını anlamadım doğrusu. Bruma’nın da sola geçip çizgiyi arkasına aldığında etkili oyunu vardı son 40’ta. Ancak bir devrelik futbol yetmedi Galatasaray’a.

Talisca kumarı

Şenol Güneş’se Talisca’yı ilk 11’de oynatarak büyük bir kumar oynadı aslında... Orta sahayı beşlemeyen, göbeğe yardıma nadiren gelen Talisca, ilk yarıda merkezde Galatasaray’ın kalabalık gözükmesinin bir numaralı sebebiydi. Ancak golü öyle iyi kokluyor, öyle çok düşünüyor ki, o golü bulmasa, gol onu buluyor dün akşam olduğu gibi. Talisca’nın ayakları yere sağlam basmadığı için santrafor oynatamıyorsunuz. Pas trafiğine katılmadığı, topsuz oyunda yok olduğu için bir orta saha oyuncusu da değil aslında. Ama meşin yuvarlak ona geldiğinde inanılmaz bir gol silahı. Sadece ikinci santrafor olarak düşünebilirsiniz onu. Bu ligde de ikinci santrafor kullanmak ciddi bir risk. Bu riski ne Advocaat, ne Avcı, ne Riekerink aldı bu sene. Şenol Güneş’in takımı bugün ligde açık ara liderse, sebebi hocanın bu cesareti gösterebilmesi bence.

Güneş cüret ettiği için kazandı dün gece. Yetenekli Tudor’sa o cesareti gösteremedi. Tudor iyi bir kariyere sahip olmak istiyorsa şu gerçeği unutmamalı: Dünya tarihinde birçok yetenekli kişi, küçük bir cesaret gösteremedikleri için kaybolmaya mahkum oldular. Zaferler, sadece cüret edenlerindir.

Kader anı

G.Saray oyunu rakip yarı alana yığmışken Sneijder’in oyundan çıkışı, Tudor’un intiharı gibiydi.

MAÇIN ADAMI: Eli sıcak olduğunda siz sadece topu Talisca’ya verin. O ne yapıp edip fileleri bulmayı başarıyor.

MAÇIN OLAYI: 3’lü savunma. Karabük bu dizilişe sezon öncesi çalıştığı için alışıktı. G.Saray ise acemi gözüktü.