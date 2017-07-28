Uğur Meleke: Fenerbahçe, hazırlık maçlarında ektiğini biçti

Hürriyet yazarı ve spor yorumcusu Uğur Meleke, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Sturm Graz'a karşı aldığı 2-1'lik galibiyeti değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarında kaliteli rakiplerle oynamasının etkisine dikkati çeken Meleke, sarı-lacivertliler için 'ektiğini biçti' yorumunda bulundu.

Uğur Meleke'nin 28 Temmuz 2017'de "Hazırlık döneminin ödülü" başlığıyla Hürriyet'te yayımlanan yazısı şöyle:

Fenerbahçe hazırlık maçlarını amatör takımlarla değil, Bilbao, Marsilya ve Sporting Lizbon gibi Avrupa’nın önemli takımlarıyla yaptı. Aykut Kocaman bunun ödülünü dünkü galibiyet ile aldı.

Dün Merkur Arena’da oynanan maçı birçok açıdan ele alabilirsiniz: “Büyük maç oyuncusu Valbuena, gereken yerde sazı eline aldı, kornerlerin hepsini Neustadter’in kafasına çarptırdı” diyebilirsiniz mesela. Veya “Sürekli sağa deplase olan Alper, ağır Lykogiannis’i darmadağın edip turun yarısını getirdi”diye de okunabilir bu öykü.

Boşuna değilmiş

Ama ben şöyle okumayı tercih ediyorum dün geceyi: “Hazırlık maçları boşuna oynanmıyor. Macar sekizinci lig takımlarıyla değil, ismini okuyamadığın amatör kulüplerle değil, Bilbao’yla-Marsilya’yla-Sporting’le kendini test etmek de bir yol.”

Fenerbahçe, hazırlık maçlarında ne ektiyse dün onu biçti yeşil zeminden. Takım neredeyse bir aydır yaptığı gibi önde bastı. Skrtel aynen hazırlık döneminde olduğu gibi canavardı savunmada.

Üçüncü bölgedeyse aynen hazırlık döneminde olduğu gibi sıkıcıydı, renksizdi Fenerbahçe... Arkada da Volkan ve Şener, aynen hazırlık maçlarında oldukları gibi dağınıklar ve adeta formayı teslim edecekleri günün gelmesini bekliyorlar.

Ahmethan kararı önemli

Ahmethan’ın belki de sezonun en kritik maçında oynaması, simgesel olarak da önemli. Aykut Hoca, hem hazırlık maçlarının boşuna oynanmadığını gösterdi, Monaco’ya karşı golü getiren frikiği alan, mükemmel bir kafa vurup rakip kaleyi sallayan futbolcusuna hakkını verdi. Hem de “Rakibin stoperi Maresic 17 yaşındaysa benim santrforum da pekala 19 olabilir” dedi Kocaman. Dünyanın gittiği yön bu, kaçınılmaz son bu, futbolculara erken şans vermek lüks değil.