Uğur Meleke: Aynı şeyleri tekrar yaparak farklı sonuçlar beklemek ahmakça değil mi?

Hürriyet yazarı ve spor yorumcusu Uğur Meleke, Türkiye'nin Ukrayna deplasmanında aldığı 2-0'lık yenilginin ardından Albert Einstein'ın sözünü hatırlatarak, "Aynı şeyleri tekrar tekrar yaparak farklı sonuçlar beklememiz ahmakça değil mi?" diye yazdı.

Öncelikli olarak Ömer Toprak'ın yerine Mehmet Topal'ın stoperde olmasını eleştiren Meleke, Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu'nun kadro tercihlerinin yanlış olduğunu ve Fatih Terim'in de zamanında aynı yanlışları yaptığını savunarak, "Terim de bire bir aynı şeyleri yapıyordu zaten! Dün ilk 11'i seçen 'Mircea Terim'di sanki" yorumunda bulundu.

Uğur Meleke'nin Hürriyet'te 3 Eylül 2017'de "Mircea Terim' takımı" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Son 3 turnuvaya gidemedik zaten, buna da gidemememiz büyük yıkım olmaz. Mesele Ukrayna’ya yenilmek de değil, futbol bu, FIFA sıralamasının 27’ncisine kaybedebiliriz elbette. Üzüldüğümüz konu bu değil. Üzüldüğümüz konu başka.

Mehmet’i stoperde daha önce İzlanda ve Vardar önünde izlemişiz. Sonuçlar ortada. Fenerbahçe, Şener’in pozisyonuna oyuncu almış, Ozan’ınkine arıyor. Sebepleri belli. Konoplyanka, Konya’da Şener’i perişan etmiş zaten bir defa. Einstein’ın deyimiyle, aynı şeyleri tekrar tekrar yaparak farklı sonuçlar beklememiz ahmakça değil mi? Eğer yine Ömer’i değil de Mehmet’i stoperde izleyeceksek, Çalhanoğlu’nu çizgide kullanacaksak, göbekte göbekli Ozan’ı seyredeceksek biz niye göreve Lucescu’yu getirdik ki? Terim de bire bir aynı şeyleri yapıyordu zaten! Dün ilk 11’i seçen ‘Mircea Terim’di sanki.

Hırvatistan başlangıç olsun

TFF’nin Lucescu seçimini olumlu karşılamıştım, çünkü onun 2000-2004 dönemindeki gibi çalışkan ve adil olacağını düşünmüştüm. Arda’nın ayağına gidip milli takımı affetmesini(!) isteyeceğini, kendi eliyle bir Oğuzhan krizi yaratacağını öngörememiştim elbette. Dün umarım o da milli takımın esas sorununun, ismi oyununun önünde gidenler, çenesi ayağından fazla çalışanlar olduğunu fark etmiştir. Ve yepyeni/temiz bir başlangıç yapar umarım Hırvatistanmaçında.