Uğur Kurt'u öldüren polise para cezası

İstanbul Okmeydanı'nda bir yakınının cenaze törenine katılmak için gittiği cemevinin avlusunda polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Uğur Kurt'un ölümüne ilişkin davada karar açıklandı.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi sanık polis S.K'yi "taksirle ölüme neden olma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı, ceza 12 bin 100 TL adli para cezasına çevrildi.

Uğur Kurt 22 Mayıs 2014'te başına isabet eden mermi ile ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen duruşmada Kurt ailesinin avukatı Turgut Kazan Türkiye'de cezasızlık uygulamasının yaygın olduğunu söyledi ve buna benzer 500 davanın olduğunu belirtti.

Doğan Haber Ajansı'na göre Kazan, "Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, aileyi arayarak bu olayın takipçisi olacağını söyledi. Annesi ve babası bu olaydan sonra kanser oldu. Şuan ikisi de kemoterapi görüyor. Olayın işlenişine bakıldığında sanık polis, ya doğrudan ya da olası kastla cezalandırılmalıdır" diye konuştu.

Sanık avukatı Tolga Yurdakul ise kamuoyunda duyulmuş, Ethem Sarısülük ve Baran Tursun davalarını örnek gösterdi. Bu davalarda sanık polislere adli para cezaları verildiğini söyleyen sanık avukatı, müvekkilinin bulunduğu araca molotof isabet etmesi sonucu can havliyle molotof atanlara yönelik silahını ateşlediğini Uğur Kurt'un da bu esnada vurulduğunu söyledi.

Son sözü sorulan sanık S.K. de, "Çok üzgünüm. Yanan bir araçtan inmiştim. Amacım molotof atanlara ateş etmekti. Vereceğiniz her cezaya razıyım" dedi.

Davanın savcısı ise "Olası kastla adam öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla hapis cezası talep etti.

Karar öncesi 20 dakikalık bir ara veren mahkeme heyeti aranın ardından sanığın, "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. İyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 1 yıl 8 aya indirdi. Mahkeme bu cezanın da 605 gün karşılığı olarak 12 bin 100 TL adli para cezasına çevrilmesine oy birliği ile karar verdi.

Kurt ailesi verilen karara tepki gösterdi. Duruşma sonrasında Uğur Kurt'un yakınları adliyeden ağıtlar ve feryatlarla çıktı. Uğur Kurt'un eşi Narin Kurt, "Annem kanser, babam kanser. Ben şimdi ne söyleyeceğim, Cemale ne diyeceğim? Cemal, 'Oğlum senin babanı polis vurdu. Para cezasıyla kurtardı mı, diyeceğim" dedi.