Uğur Kurt'u öldüren polis, 12 bin liralık para cezasını çok bularak itiraz etti!

İstanbul'daki Okmeydanı Cemevi’nin avlusunda cenaze bekleyen Uğur Kurt’u ateş edip öldüren polis Sezgin Korkmaz, kendisine verilen 12 bin 100 liralık para cezasını çok bularak istinaf mahkemesine itiraz etti. Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, itiraz dilekçesinde, Sezgin K.’ya Türk Ceza Kanunu’nun "kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez" şeklindeki 24. maddesi gereğince ceza verilmemesi istendi.

Kurt'u öldüren polis memuru K.'ya "taksirle öldürme" suçundan 12 bin 100 lira para cezası verilmesine davanın savcısı ve Kurt Ailesi’nin avukatları da itiraz etmiş.

Okmeydanı Cemevi’nde, üç yıl önce cenaze törenine katılmak için bekleyen Uğur Kurt’u silahla öldüren polis memuru Sezgin K.’ya "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 12 bin 100 lira adli para cezası verilmişti. Sanık Sezgin K., İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmada karar açıklanmadan önce "Mahkemenin vereceği karara razıyım" demişti. Sevgin K.’nın avukatı Tolga Yurdakul, 2 Mayıs’ta karara itiraz etti.

Sezgin K.’ya Türk Ceza Kanunu’nun 24. ve 25 maddelerine göre kanunun emrini yerine getirdiği veya haksız saldırıyı def etme görevi icra ettiği gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini istedi. Bu yönde karar verilmediği takdirde cezada altıda birden üçte bire kadar indirim yapılmasını talep etti.