Uğur Karakullukçu: Karius'u almayalım Tolga Zengin ile devam edelim diyen çıkar mı?

Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, Şenol Güneş'in yabancı futbolcu sayısı demecine dair açıklamalarda bulundu. Karakullukçu, yabancı oyuncularla başarı sağlayan teknik direktörlerin, yabancı oyuncu fazlalığına vurgu yapmasının ilginç olduğunu söyledi. Karakullukçu'nun yorumu şöyle:

"Beşiktaş taraftarına anket yapalım, Karius’u almayalım Tolga Zengin ile devam edelim diyen çıkar mı? 11 yabancılı kadrolarla başarılı olmuş hocaların yabancı sınırının olumsuz yanlarına vurgu yapması bana çok garip geliyor"