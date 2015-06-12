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Uğur Işılak'ın 'esnaf' tweeti tepki çekti

'Bakıyorum da bakkalı, maavı, berberi, kasabı koalisyon hükümetini çoktan kurmuş'

12 Haziran 2015 19:47

AKP Milletvekili Uğur Işılak'ın kişisel Twitter hesabından yaptığı paytlaşıma sosyal medyadan tepki geldi. Işılak, iletisinde "Bakıyorum da bakkalı, manavı, berberi, kasabı koalisyon hükümetini çoktan kurmuşlar. Siyasetçiler bu işten anlamıyor herhalde" ifadelerini kullandı. 

Uğur Işılak'ın paylaşımı şöyle: 

Uğur Işılak, AKP adayı olduğu 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri öncesinde de  "Her kadının içinde bir erkeğin kölesi olma isteği vardır" sözleriyle büyük tepki çekmişti.

nediyor.com'un derlediği konuyla ilgili paylaşımlar şöyle:

 

 

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