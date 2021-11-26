Uğur Gürses, yorum ve analizleriyle T24'te

T24 Haber Merkezi

Türkiye'nin önde gelen saygın ekonomistlerinden Uğur Gürses, T24'ün yazar kadrosuna katıldı. Gürses, her hafta Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin yorum ve analizleriyle T24'te olacak.

1 Eylül 2009'da yayına başladıktan sonra geçen 12 yılda, Türkiye'nin dünyada da referans alınan haber mecraları arasında öne çıkan ve bugüne kadar hiçbir dış kaynak kullanmadan bağımsız gazeteciliği kurumlaştıran T24, yazar / analist kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor.

T24'ün yazar kadrosuna katılan son isim, yorum ve analizleri dikkatle izlenen, Türkiye'nin en etkili ve saygın ekonomistlerinden Uğur Gürses oldu. Uğur Gürses'in T24'teki ilk yazısı, 29 Kasım Pazartesi günü yayımlanacak.

Mülkiye'den Merkez Bankası'na, bürokratlıktan yazarlığa

Uğur Gürses, 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) İktisat Bölümü'nden mezun oldu.

Çalışma hayatına 1986 yılında T.C. Merkez Bankası'nda başlayan Gürses; döviz kuru politikası, döviz rezerv yönetimi ve açık piyasa işlemleri alanlarında çalıştı.

1994-2000 yılları arasında özel ticari bankalarda yöneticilik yaptı. 2001 krizi öncesinde bankacılığı bırakarak TV kanallarında ekonomi yorumculuğu yapmaya başladı.

1999 yılında Yeni Yüzyıl gazetesinde başladığı günlük ekonomi ve finans yazılarına, daha sonra Yeni Binyıl gazetesinde devam etti. 2001-2014 yıllarında Radikal gazetesinde, 2014-2018 arasında da Hürriyet gazetesinde yazdı.

2018'den bu yana kişisel blogunda (www.ugurses.net) ekonomik gelişmeleri yorumlamayı sürdüren ve şirket toplantılarında güncel ekonomi üzerine konuşmacılık yapan Gürses, Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin yorum ve analizlerini T24'te sürdürecek.