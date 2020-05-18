Uğur Gürses, 'özel kararname'yle yapılan Merkez Bankası atamasını yazdı: En başta Hobikoğlu'na haksızlık

Ekonomi uzmanı Uğur Gürses, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararnamesiyle eski MHP Kırşehir Milletvekili Mustafa Haykır'ın kızı Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu'nun Merkez Bankası Meclisi üyeliğine seçilmesinin arka planını yazdı. Gürses, "Özel bir atama yapıldı. Hem de üniversitedeki görevlerinden ayrılmak istemeyen bir akademisyen için. Böyle bir atmosferde, atamanın yapılış biçimi ile de en başta atanan Prof. Elif Haykır Hobikoğlu'na haksızlık edilmiş oluyor" dedi.

Gürses, YetkinReport'ta yayımlanan yazısında "Kulislerde iki iddia var. Birincisi Prof. Hobikoğlu'nun Merkez Bankası Banka Meclisine 'Devlet Bahçeli kontenjanından' atandığı. Diğeriyse atamanın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından MHP lideri Bahçeli'ye 'jest olarak' yapıldığı" derken, atamanın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a övgülerinden sonra geldiğinde dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Hobikoğlu'nun akademik hayatına devam edip aynı anda Merkez Bankası Meclisi'nde görev yapmasına imkan tanındığını da hatırlatan Gürses, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Keşke çalıştığı alan olan yenilik iktisadı ile, idari görev yaptığı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile, yüksek lisans öğrencilerine verdiği 'Toplumsal cinsiyet eşitliğinde nöroekonomik davranışlar' gibi konularla ismi konuşuluyor olsaydı. Ama burası siyasetçilerce kutuplaştırılmış bir Türkiye. Yetenekler değil oy kaygısı yarışıyor."

Gürses'in "Bir Merkez Bankası atamasının siyasi anatomisi" başlıklı yazısının tamamına şuradan ulaşabilirsiniz.

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