Uğur Gürses: Milli paramıza 'ekonomik saldırı' kapısı nasıl açılıyor, paramızı zayıflatmak isteyen bir döviz lobisi mi var?

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın pazartesi günü duyurduğu, ‘bireysel yatırımcıya döviz cinsi tahvil ihracı’ uygulamasını değerlendirdi.

“Bizim yalnız ve güzel paramız TL yine kanıyor” diyen Gürses, hükümetin bu adımla amacının “TL borçlanmayarak faizleri düşüreceğini düşünüp, borçlanma ihtiyacını dövizle karşılama peşinde koşmak” olduğunu savundu. Gürses, “Koşarken de vatandaşı dolarizasyona teşvik ediyor” diye de ekledi.

"Faizi bastırınca vatandaşın döviz alacağını bilerek döviz ve altın tahvili satışı başlatıyorlar”

Kişisel blogundaki yazısında, Twitter’da yaptığı “Ekonomi yönetimini dolarizasyona verdikleri destek bakımından çok başarılı buluyorum; faizi bastırınca vatandaşın döviz alacağını bilerek döviz ve altın tahvili satışı başlatıyorlar” yorumunu hatırlatan Gürses, şöyle devam etti:

Hem vatandaşa “döviz tutma TL tut” diyeceksiniz, iş kesimine ve yurtdışı iş ortaklarına “Milli para ile ticaret yapacağız” diye yol göstereceksiniz, sonra dövizli tahvili “bakın burada devlet garantisi var alın” diye pazar açarak “yabancı para tahvili promosyonu” yapacaksınız; hangisi?

Önce vatandaşın elindeki dövizi bozdurmasını istiyorsunuz, sonra kendisinden bunu almak istediğinizi gösteren bir teklif yapıyorsunuz. Başardınız; “bu elimdeki dövize göz koymuşlar” diye düşündürmenin kapısını açtınız.

Vatandaşın tercihinin hangisi olacağına dair tahminimi söyleyeyim; vatandaş dövizini alıp yastık altında tutar.

Sahi milli paramıza “ekonomik saldırı” kapısı nasıl açılıyor? Vatandaşa döviz aldırarak, döviz tutması teşvik edilerek, hem de “devlet güvencesi” vurgusu ile TL’yi zayıflatarak nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?

Sahi paramızı zayıflatmak isteyen bir döviz lobisi mi var?

*Uğur Gürses'in kişisel internet sitesinde yayınlanadığı yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.