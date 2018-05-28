Uğur Gürses: Merkez Bankası'nın elini kolunu bağlayan 'dış güçler' miymiş?

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, Merkez Bankası'nın faizde sadeleştirme kararının ardından, "Merkez Bankası'nın elini kolunu bağlayan "dış güçler" miymiş?" yorumunda bulundu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verildiğini açıkladı. Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16,50'ye eşitleneceğini duyurdu. Kararın ardından dolar/TL 4,61'in altına; Euro/TL 5,38 seviyesine kadar geriledi.
Merkez Bankası'nın saadeleştirme kararının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan yorum yapan ekonomi yazarı Uğur Gürses, "Artık laf işe yaramıyor; sadeleştirmeyi 7 Hazirana bırakmadan ilan etmek doğru adım. Merkez Bankası'nın elini kolunu bağlayan "dış güçler" miymiş?" dedi.