Uğur Gürses: İster pandemi ister mutfağı saran yangın, Türkiye’yi yönetenler krizleri yönetemiyor, çözemiyor, daha da derinleştiriyor

Ekonomi uzmanı Uğur Gürses, "Mızrak çuvala sığmıyor artık; gıda fiyat artışları hane halkının sofrasına oturan kocaman bir fil halini aldı. Görmemek, duymamak mümkün değil. Pandemi koşullarında geliri düşen kesim de düşük gelirli, asgari ücretli çalışan kesimler. Bir yandan da son 12 ayda yüzde 20’yi geçen gıda enflasyonu ‘sofradaki fil’, bu kesimleri nefes alamaz hale getiriyor." görüşünü savundu. Gürses, "İster pandemi ister mutfağı saran yangın, Türkiye’yi yönetenler krizleri yönetemiyor, çözemiyor, daha da derinleştiriyor" düşüncesini dile getirdi.

Gürses kişisel blogunda kaleme aldığı yazıda, "İş kesimi polisiye önlemlerle, fiyat indirme baskısıyla, “vurguncu” suçlamasıyla karşılaşmamak için bir 'istişare süreci' öneriyor hükümete. Örtülü ve dolaylı biçimde “fiyat istikrarı” meselesinin ana unsurlarını anlatma işini kendilerinin yapacağını ama bunu çözecek olanın hükümet olduğunu vurguluyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Gürses, "4’lü örgüt birliği, öncesinde 'sopa' ile tekdir edilirken; tedarik zincirindeki bozulma, artan lojistik, hammadde ve enerji maliyetlerini hatırlatsalar da bunun bir makro politika çerçevesi içinde çözülmesi gerektiği vazifesini, 'istişare paketi' ile hükümete iade ediyor. Mealen, 'bizi dövmeye kalkma, ana sorunlar bunlar. Bunlara bakın' diyor. Temel sorunlar baş gösterdiğinde, beklenmedik bir kriz patlak verdiğinde şuna tanık oluyoruz; bu sorunlara çözüm getirmek yerine, sorunları saklama, üstüne bir “şal örtme”, sorunu 'dışsallaştırma', sorunun parçası olmayan ama içinden çıktığı mekanizmalarda yer alan paydaşları düşmanlaştırma, şeytanlaştırma çabası daha ağır basıyor. Gıda enflasyonunda olduğu gibi pandemide de benzer bir fotoğrafı izliyoruz. İster pandemi ister mutfağı saran yangın, Türkiye’yi yönetenler krizleri yönetemiyor, çözemiyor. Daha da derinleştiriyor." ifadesini kullandı.