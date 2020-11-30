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Ekonomi

Uğur Gürses, büyüme rakamını yorumladı: Muhtemelen ülkeye maliyeti en pahalıya mal olan büyüme bu

30 Kasım 2020 12:33

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıladığı büyüme rakamını yorumladı. 

Gürses, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,  "Muhtemelen ülkeye maliyeti en pahalıya mal olan büyüme bu; üçüncü çeyrekte yüzde 6.7'lik büyüm" ifadesini kullandı. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-eylül dönemini kapsayan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Türkiye ekonomisi Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerinin daha az hissedildiği ve toparlanma ivmesinin kaydedildiği yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 büyüme kaydetti.

TIKLAYIN | TÜİK açıkladı: Türkiye 3. çeyrekte 6,7 büyüdü

 

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