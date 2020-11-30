TÜİK açıkladı: Türkiye 3. çeyrekte 6,7 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-eylül dönemini kapsayan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Türkiye ekonomisi Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerinin daha az hissedildiği ve toparlanma ivmesinin kaydedildiği yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 büyüme kaydetti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 15,6 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2020 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,5 arttı.

"Sanayi yılın 3. çeyreğinde yüzde 8 büyüme kaydetti"

TÜİK verilerine göre, sanayi yılın 3. çeyreğinde yüzde 8 büyüme kaydetti. Tarımda büyüme ise aynı çeyrekte yıllık olarak yüzde 6,2 oldu. Hizmetler sektörü ise yüzde 0,8 büyüdü.

Büyümede ana gruplara bakıldığında yatırımlardaki hızlı artış dikkat çekti. Buna göre yatırımlar yılın 3. çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 22,5 arttı.

Aynı dönemde hane halkının tüketim harcamaları yıllık yüzde 9,2 büyüdü. Devletin nihai tüketim harcamalarında ise yüzde 1,1 gibi diğer gruplara göre sınırlı bir büyüme kaydedildi. Mal ve hizmet ihracatı 3. çeyrekte yüzde 22,4 daraldı. İthalat tarafında ise bu çeyrekte yüzde 15,8'lik büyüme izlendi.

Yıllar 1.Çeyrek 2.Çeyrek 3.Çeyrek 4.Çeyrek Yıllık 2012 6,8 5,0 3,6 4,2 4,8 2013 8,5 9,8 8,9 6,9 8,5 2014 8,7 2,9 3,7 5,9 5,2 2015 3,6 7,2 5,8 7,5 6,1 2016 4,8 4,9 -0,8 4,2 3,2 2017 5,3 5,3 11,6 7,3 7,5 2018 7,5 5,8 2,5 -2,7 3 2019 -2,6 1,7 1 6,4 0,9 2020 4,5 -9,9 6,7

TÜİK ilk çeyrek GSYH artışını yüzde 4.4'ten yüzde 4.5'e revize etti. İkinci çeyrekteki yüzde 9.9 daralmada da revizyon yapıldı ancak değişiklik yaratmadı. Bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 41.1, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 15.0, sanayi yüzde 8.0, inşaat yüzde 6.4, tarım yüzde 6.2, diğer hizmetler faaliyetleri yüzde 6.0, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2.8 ve hizmetler yüzde 0.8 arttı.

Üretim yöntemiyle GSYH üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22.6 artarak 1.42 trilyon TL oldu.

GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla 197.38 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Devletin nihai tüketim harcamaları, üçüncü çeyrekte bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 1.1 arttı; yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları yüzde 9.2, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 22.5 artış gösterdi.

Mal ve hizmet ithalatı üçüncü çeyreğinde yüzde 15.8 artarken ihracat yüzde 22.4 azaldı.