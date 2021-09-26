Uğur Emek: İzmirli ve İstanbullular, Çanakkale ve Osmangazi Köprüsü'nden her gün 85 bin araçla birbirinizi ziyaret edecek misiniz; garantiler sizlere güvenilerek verildi

Karar gazetesi yazarı Uğur Emek, Çanakkale Köprüsü'nün yapımına ilişkin olarak "Değerli İstanbullular, İstanbul’dan yola çıkıp Marmara Denizi’nin doğusundan ve batısından Balıkesir’e varacaksınız. Sonra da ver elini İzmir." dedi. İstanbul Avrupa Yakası'nda oturanların, Osmangazi Köprüsü'ne gidebilmek için Boğaz Köprüsü'nden geçmeleri gerektiğini ifade ederek "Ancak, yetkililerimiz Avrupa yakasındakiler zahmete girmesinler diye; Kuzey Marmara Otoyolunun, Kınalı-Tekirdağ - Çanakkale - Balıkesir Otoyolu aracılığıyla Savaştepe’ye bağlanmasına karar verdiler. Oradan da İzmir’e" dedi.

Emek, iki köprünün geçiş garantilerini dile getirerek, söz konusu köprülerin vergi yükünü yazısında şöyle ifade etti:

"Değerli İzmirliler ve İstanbullular müsaadenizle değerli vergi mükelleflerinin sizlere bir sorusu olacak?

Osmangazi’de garanti edilen günlük araç sayısı 40.000. Ama sizler geçmiyorsunuz.

Çanakkale Köprüsü’ndeki günlük araç sayısı ise 45.000’dir.

Bu iki köprü üzerinden her gün 85.000 araç ile bir birlerinizi ziyaret edecek misiniz? Yetkililer bu garantileri sizlere güvenerek verdiler.

Osmangazi Köprüsünün sözleşmeye göre ücreti, 2021 fiyatlarıyla KDV hariç 308,60 TL’dir. Resmi ücret ise KDV hariç 136,57 TL. Köprüyü pahalı buluyorsunuz ve geçmiyorsunuz. (Çünkü alternatifi bedava).

Yeter ki geçin diye vergi mükellefleri 172 TL katkı payı ödüyor. Çünkü geçmediğinizde 308,60 TL ödeyecekler.

Çanakkale Köprüsünden de geçmezseniz kümesteki kazlara (vergi mükelleflerine) büyük iş düşecek. Belki, yetkililerimiz sizleri geçmeye özendirmek adına Çanakkale Köprüsünün ücretini de düşürürler. Bizler de Anadolu sakinleri olarak sizlere katkı payı desteği veririz."