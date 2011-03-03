-UĞUR DÜNDAR'IN KAYINVALİDESİ VEFAT ETTİ İZMİR (A.A) - 03.03.2011 - Resim ve seramik sanatçısı, gazeteci-yazar Uğur Dündar'ın kayınvalidesi Ümran Baradan (66) İzmir'de vefat etti. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybeden Baradan, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Ümran Baradan, 1970'de Dallas SMU Üniversitesi eğitimcileri şeref üyeliğine, 1989 yılında da Uluslararası Sanatçılar Derneği New York başkanlığınca şeref üyeliğine seçilmişti. 1994 yılında Uluslararası Kadınlar Finlandiya başkanlığınca 20. Asrın Başarılı 100 kadını arasına Türkiye'den seçilen Baradan, Uluslararası Kadınlar Dayanışma Birliğinin Genel Başkanlığını da yapmıştı. Gazeteci Uğur Dündar, Ümran Baradan'ın kızı Yasemin Baradan Dündar ile evli.