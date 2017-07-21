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Spor

Uğur Dündar'dan Başakşehir'in Galatasaray paylaşımına tepki!

"Galatasaray taraftarına yapılan terbiyesizliği kınıyorum"

21 Temmuz 2017 13:55

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, dün akşam Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Östersunds'a elenmesi sonrası Başakşehir'in yaptığı paylaşımı eleştirdi. Başakşehir Kulübü, sosyal medyada eski Galatasaraylı futbolcu Aurelien Chedjou'nun Başakşehir formasıyla fotoğrafının altına, "Bu zor gecenin ardından Medipol Başakşehir'e transfer olmak isteyen tüm taraftarlara kapımız açık" yazarak bir paylaşımda bulunmuştu.

Sneijder kaleyi uzaktan görünce...

73 yaşındaki gazeteci, Başakşehir kulübü için, "Belediyenin İstanbullulardan tahsil ettiği paralarla faaliyetini sürdüren kulübün, Galatasaray taraftarına yaptığı terbiyesizliği kınıyorum" dedi.

Gazeteci Uğur Dündar'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şöyle: 

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