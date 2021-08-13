Uğur Dündar yazdı: Sezgin Baran Korkmaz’a bir darbe de Türk yargısından geldi

Sözcü yazarı Uğur Dündar, bugünkü yazısında kara para aklama suçundan Avusturya’da tutuklanan SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın, 2017’de Yalçın Ayaslı dahil şirketinde çalışan Zahide Üner ve bazı kişiler hakkında FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla yaptığı suç duyurusu hakkında takipsizlik kararı verdiğini yazdı.

“ABD Vergi Dairesi'ni (IRS) dolandırmak ve bu yolla sağladıkları kara parayı aklamaktan Utah Mahkemesi'nce hapse mahkum olan Levon Termendzhyan, Jacob ve Isaiah Kingston kardeşler davasıyla bağlantılı olarak, Avusturya'da tutuklanan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'a bir darbe de Türk yargısından geldi” diyen Dündar yazısının devamında şunları kaydetti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Bürosu, o tarihten bu yana sürdürdüğü ayrıntılı soruşturma sonunda FETÖ bağlantısı bulamadığı adı geçenler hakkında takipsizlik kararı verdi. 12.07.2021 tarihinde verilen kararda “Üyelik bakımından şüpheliler hakkında şikayetçinin beyanı dışında delil elde edilemediği ve soyut iddia dışında şüpheliler hakkında kamu davası açılmasını gerektirir yeterlikte ve nitelikte delil bulunmadığı gerekçesi ile ‘kovuşturmaya yer olmadığına' (Takipsizlik) karar verilmiştir” denildi.

Soruşturma sırasında Ayaslı ve diğer kişilerin FETÖ/PDY toplantılarına katılıp katılmadıkları, iltisaklı dernek ve sendikalarla bağlantılı olup olmadıkları, irtibatlı/iltisaklı kişilerin ifadelerinde adlarının geçip geçmediği, Bank Asya bağlantıları, HTS kayıtları, iletişim tespitleri araştırıldı ve MASAK'a kara para incelemesi yaptırıldı. Ayrıca bu soruşturmalar için ülke çapında hazırlanan bilgi havuzunda da delil oluşturabilecek bir veriye rastlanılmadığı gibi tam tersine, şikayet edilenlerin kendi aralarındaki iletişimlerinde FETÖ/PDY aleyhine olgular tespit edildi.

Takipsizlik kararında şikayetçi Sezgin Baran Korkmaz ile şikayet ettiği kişiler arasında hukuki uyuşmazlık ve husumet olduğunun altı çizildi."

Öte yandan Uğuroğlu, ABD ve Türkiye’nin Avusturya’da talep ettiği Korkmaz’ın hangi ülkeye iade edileceğinin de en geç eylül ayında karar vereceğini belirtti.

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